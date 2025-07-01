Самолет Azerbaijan Airlines был сбит 25 декабря 2024 года по приказу министерства обороны РФ, свидетельствует объяснительная капитана российской ПВО. Также стало известно, что первая запущенная ракета не попала в цель.

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Об этом сообщает Minval.az. В редакцию издания поступило анонимное письмо с материалами касательно данного инцидента, среди которых видео и аудиозаписи.

Так, в объяснительной капитана Дмитрия Паладичука, который командовал расчетом БМ №274, который вел боевое дежурство в тот день, говорится, что связь была неустойчивая. В 08:11 метеорадар засек цель, а в 08:13 капитану устно передали приказ: "уничтожить цель".

"В оптику цель видна не была из-за очень густого тумана, о чем было доложено на ВКП. В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел. По данным МРЛС, первая ракета ушла, когда у цели были следующие координаты: α = 319 градусов, D = 7300 м, H = 697 м, V = 80 м/с. Пуск второй ракеты был произведен, когда у цели были следующие характеристики: α = 311 градусов, D = 8000 м, H = 1300 м, V = 120 м/с", – сказано в объяснительной.

В Minval.az подчеркнули, что они не могут утверждать, что данное письмо является подлинным, несмотря на то, что оно подкреплено подписью капитана. В то же время аудиозапись трех голосовых сообщений, подтверждающих содержание письма, в СМИ назвали "вполне реальной".

Был опубликован момент приказа минобороны России уничтожить цель, которая оказалась бортом AZAL.

"Полученные данные могут послужить полезной информацией для компетентных органов Азербайджанской Республики, занимающихся расследованием обстоятельств трагедии... Полную расшифровку переговоров мы, понятное дело, дать не можем – их еще должны изучить следственные органы. Однако отметим, что все три голоса утверждали, что дали оперативную команду, стреляли дважды, и от разлета осколки ракеты зацепили самолет", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Казахстане 25 декабря прошлого года потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный (Чечня). На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Из 67 человек 38 погибли, 29 остались в живых. До крушения борт сделал над аэропортом несколько кругов.

Позже появилась информация, что пассажирский самолет могла сбить российская противовоздушная оборона. На его фюзеляже якобы были обнаружены следы обстрела.

По данным Euronews, причиной крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines стала российская ракета. Армия РФ применила зенитный ракетный комплекс против гражданского судна во время активности дронов над Грозным.

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