В Азербайджане задержали очередную группу россиян: на этот раз по делу о наркотиках. Видео

В Баку, Азербайджан, вечером 1 июля суд начал рассмотрение представления следственного органа республики в отношении группы граждан России, задержанных в городе в результате операции министерства внутренних дел Азербайджана. Группа россиян была задержана сегодня по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, содействии их обороту, а также по подозрению в киберпреступности.

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Об этом сообщают масс-медиа Баку, ссылаясь на правоохранителей. Официально МВД республики еще не сообщило о задержании россиян, но обнародовало соответствующее видео с задержанными.

Всего задержаны восемь довольно юных россиян. На видео, а также на многочисленных фото из зала суда, можно увидеть, что задерживали подозреваемых достаточно жестко.

Также сообщается, что в МИД России послу Азербайджана была вручена "вербальная нота" протеста. Азербайджанскому дипломату был заявлен протест "в связи с последними недружественными действиями" Баку.

Какие именно действия Москва считает "недружественными", никак не объясняется. Однако отдельно российская сторона заявила о необходимости освобождения задержанных ранее в Баку российских сотрудников "Sputnik-Азербайджан" Игоря Картавых и Евгения Белоусова.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня в филиале российского агентства "Спутник" в Баку были проведены оперативно-розыскные мероприятия на фоне роста напряженности между Азербайджаном и Россией.

В Азербайджане официально информировали, что после обысков были задержаны два агента ФСБ России. Ими оказались исполнительный директор и шеф-редактор российского вещателя Игорь Картавый и Евгений Белоусов.

Задержанных проверяют на причастность к незаконному финансированию. Аккредитация Sputnik была прекращена еще в феврале 2025 года, чтобы выровнять количество государственных СМИ за рубежом и российских СМИ в стране. Однако редакция Sputnik игнорировала это решение и продолжала работу.

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