Аналог Starlink: оборонные гиганты Германии создали секретную сеть для армии

Известные немецкие предприятия Airbus, Rheinmetall и OHB объединились в проекте создания собственной спутниковой сети для Бундесвера. Первые 40 спутников планируют вывести на орбиту Земли до 2029 года. Проект должен обеспечить немецких военных зашифрованной связью в любой точке мира.

Видео дня

Официальных сообщений по этому поводу еще нет. Однако Spiegel, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что указанные кампании прислали совместную заявку на участие в проекте SATCOM Stufe 4, который в Германии называют "мини-Starlink".

Конкуренция со Starlink

О проекте стало известно еще в начале текущего года (хотя и тогда о нем официально не сообщалось), но тогда считалось, что оборонная корпорация Rheinmetall вместе с производителем спутников OHB будут конкурировать с Airbus. Объединение указанных кампаний стало неожиданностью для всех, отмечает немецкое издание.

Теперь речь идет о конкуренции этих трех немецких гигантов с американским SpaceХ, а точнее – с проектом Илона Маска Starlink. Причем именно на такой конкуренции настаивает заказчик, то есть министерство обороны Германии.

Напомним, что ранее в Европе неоднократно выражали обеспокоенность тем фактом, что связь украинских военных фактически полностью зависит от непредсказуемого американского предпринимателя. Уже тогда у европейцев из-за нежелания быть в заложниках прихотей Илона Маска возникла идея создания собственной сети спутниковой сети связи.

Детали проекта

Известно, что Бундесвер планирует выделить на реализацию нового проекта от 8 до 10 миллиардов евро. Первую очередь спутниковой сети – не менее 40 космических аппаратов – планируют вывести на орбиту до 2029 года.

А в целом в сети планируется развертывание как минимум 100 военных спутников на низкой околоземной орбите. Одновременно сообщается об инвестициях в разведывательные платформы, лазерные системы и другие "средства противодействия потенциальным вражеским космическим системам".

По данным Spiegel, руководство космического командования Бундесвера разрабатывает "стратегию сдерживания в космосе".

"Мы должны улучшить нашу сдерживающую позицию в космосе, поскольку космос стал оперативным или даже боевым доменом. Однако мы полностью осознаем, что наши системы и космические возможности нуждаются в защите и обороне", – цитирует издание генерал-майора Бундесвера Михаэля Траута.

Что предшествовало

Напомним, что еще осенью прошлого года Берлин принял решение выделить 35 миллиардов евро на развитие национальной военной космической программы. Это было первым сообщением о запуске вышеупомянутого проекта.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая на космическом конгрессе Федерации немецкой промышленности, назвал Россию и Китай "главным вызовом для Германии" в космическом пространстве.

Как сообщал OBOZ.UA, металлургические предприятия Германии в январе 2026 года нарастили выплавку стали на 15% в годовом измерении – до 3,08 млн тонн. По сравнению с декабрем прошлого года производство выросло на 8,5%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!