Германия в 2026 году нарастила выплавку стали на 15% в 2026 году

Металлургические предприятия Германии в январе 2026 года нарастили выплавку стали на 15% в годовом измерении – до 3,08 млн тонн, свидетельствуют данные WV Stahl. По сравнению с декабрем прошлого года производство выросло на 8,5%.

Видео дня

В частности, в кислородных конвертерах за месяц было произведено 2,21 млн тонн стали, тогда как электродуговые печи обеспечили 870 тыс. тонн. Выплавка чугуна также продемонстрировала ощутимый рост, а производство проката умеренно увеличилось как в годовом, так и в месячном измерении.

В ассоциации отмечают, что январский рост является резким, однако пока не свидетельствует об устойчивом развороте отрасли.

Как сообщалось, по итогам 2025 года Германия сократила выплавку стали на 8,6% по сравнению с предыдущим годом – до 34,09 млн тонн. Ранее Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал необходимость новой индустриализации Германии и Запада в целом.