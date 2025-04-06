Американский конгрессмен готовит представление на импичмент Трампа
Член Палаты представителей США Эл Грин готовит представление на импичмент президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Конгрессмен от Демократической партии заявил, что представит статьи импичмента в течение следующих 30 дней.
На антитрамповском митинге в Вашингтоне конгрессмен заявил, что Трамп "не заслуживает" занимать исполнительную должность. Об этом сообщает The Hill.
Грин пообещал выдвинуть против Трампа статьи об импичменте примерно два месяца назад. Конгрессмен надеется, что в этот раз Сенат осудит действия Трампа и отправит его в отставку.
"Я хочу, чтобы вы знали, всем сердцем, всем сердцем я понимаю, что он Голиаф. Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется свой Давид", – сказал Грин.
Конгрессмен считает, что Трампу "нельзя доверить управление народом". Впервые о намерении подать представление на импичмент Трампа Грин заявил 5 февраля. В своем выступлении в Палате представителей он сказал, что он подготовит импичмент после того, как Трамп предложил США взять под контроль сектор Газа.
"Несправедливость в Газе – это угроза справедливости в Соединенных Штатах Америки", – заявил тогда Грин и повторил аналогичное сообщение спустя два месяца, заявив, что охваченный войной анклав "должен быть дом для палестинского народа, а не курортом".
Напомним, бывший президент США Барак Обама и экс-кандидат в президенты Камала Харрис впервые выступили с критикой в адрес Дональда Трампа и его администрации. Они упрекнули Республиканскую партию за молчание и игру в пользу нынешнего главы страны.
Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля сначала в Европе, а затем и в Соединенных Штатах начались массовые акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его советника Илона Маска. Акции продолжаются и сейчас, в общей сложности запланировано не менее 1200 демонстраций только в США.
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