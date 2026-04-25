Американский бизнесмен погиб во время охоты в Африке: его затоптало стадо слонов – The Telegraph

В сельвасах Габона, Центральная Африка, погиб известный американский охотник, владелец виноградников в Калифорнии Эрни Дозио. На бизнесмена напало стадо слонов в районе Лопе-Оканда, где фирма Collect Africa организовала американцу сафари.

Видео дня

Стоимость такого сафари составляет около $40 тыс. Однако 76-летнему американцу оно также стоило жизни, пишет The Telegraph.

Строгие правила сафари

Бизнесмен приобрел лицензию на охоту на желтоспинного дукера (животное более известное как "лесная антилопа") и карликового лесного буйвола.

В Collect Africa довольно строгие правила охоты. Так, Дозио не разрешили брать с собой собственное оружие, сафари-компания предоставила ему свой дробовик с патронами для охоты.

Правда, американцу предоставили профессионального охотника-проводника. Причем последний был вооружен более весомым оружием – автоматической винтовкой-карабином.

Как это произошло

Группа не охотилась на слонов, она наткнулась на стадо внезапно, в густом подлеске. Пять слонов там паслись вместе с одним слоненком. Животные, защищая детеныша, сразу же атаковали охотников.

Проводник был отброшен в сторону и серьезно ранен. Он потерял свою мощную винтовку, но остался жив. Дозио успел воспользоваться дробовиком, но безрезультатно. Слоны затоптали его до смерти.

Африканские лесные слоны считаются очень сильными животными, намного сильнее, чем азиатские. Они вырастают до 3,6 метра в высоту, весят почти четыре тонны и бегают со скоростью до 40 километров в час.

Что известно об охотнике

Эрни Дозио – довольно известный в Калифорнии человек. Это владелец Pacific AgriLands – большой плантации виноградника площадью 12 тыс. акров в Модесто, других виноградников в других штатах, и фирмы-поставщика разнообразного аграрного оборудования.

В Калифорнии Дозио называли "защитником природы", потому что бизнесмен неоднократно жертвовал многим благотворительным организациям по защите животных. Однако комнаты предпринимателя "полностью заполнены сотнями охотничьих трофеев, включая слонов, носорогов, медведей, буйволов, львов, крокодилов, зебр и леопардов, а также лосей, северных оленей и птиц", отмечают в The Telegraph.

Слоны хотя и исключительно травоядные животные, могут быть смертельно опасными. Напомним, как в индийском Чайбасе слон-самец за две недели расправился с более чем 20-ю местными жителями, среди которых оказались трое детей. Кроме 22 убитых, слон также успел ранить 15 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!