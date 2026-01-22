В Индии слон-маньяк за 10 дней убил 22 человека и ранил еще 15: его не могут поймать. Видео

В Чайбасе и рядом с городом на востоке Индии, штат Джаркханд, разворачивается масштабная трагедия из-за неконтролируемой агрессии дикого животного. Здесь слон-самец всего за десять дней расправился с более чем 20-ю местными жителями, среди которых оказались трое детей.

Кроме 22 убитых, слон успел ранить 15 человек. Местные службы безопасности пытаются защитить опасные районы, однако "остановить пятитонного слона очень сложно", рассказывает Thirty Mile Zone.

Однозубый убийца

Доподлинно известно, что слон живет недалеко от города Чайбаса. Впервые он напал в Новый год и насмерть затоптал семью с двумя детьми. Затем нападения повторились.

Слона узнают по единственному бивню. Но местные власти призвали местных жителей не рисковать и прятаться в домах при появлении любых слонов. Также власти рекомендуют избегать походов в лес.

Животное буквально преследует людей, и не только в лесу. На пока единственном видео с этим слоном он нападает и убивает человека именно возле города.

Причиной такого аномального поведения считается "муст" – состояние, которое превращает спокойное животное в разъяренного убийцу.

Что говорят ученые

Муст в переводе с персидского означает "опьянение". Это действительно опьянение – собственными гормонами. Но приступы объясняются не этим.

Для слонов муст является периодическим физиологическим процессом у половозрелых самцов слонов. В это время в организме животного происходит колоссальный гормональный взрыв, и уровень тестостерона может подскочить в 60 раз выше нормы.

Но иногда из-за роста уровня гормонов из височных желез (между глазом и ухом животного) начинает выделяться темная пахучая жидкость. Ее появление сопровождается сильными отеками, которые, как уверяют ученые, могут причинять слону постоянную тупую боль.

Именно из-за боли слон входит в состояние, близкое к безумию. Он теряет способность распознавать знакомых ему людей и даже родственников, и атакует любой движущийся объект. Причем животное становится невероятно выносливым и может преследовать свою добычу на протяжении многих километров.

Что будет дальше

Муст бывает у всех слонов, хотя далеко не у всех из них это состояние сопровождается сильными отеками и болями.

Проблема заключается в том, что этот гормональный всплеск длится долго – минимум 30, а обычно 45 дней.

Для жителей Джаркханда это означает, что смертельная угроза будет сохраняться еще несколько недель, пока гормональный шторм в организме зверя не утихнет.

Местные лесничие и службы безопасности пытаются изолировать опасный район, однако остановить гигантское животное даже не пробуют.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в округе Ходжай индийского штата Ассам произошел инцидент с участием стада слонов. Машинист пассажирского поезда врезался в животных, в результате чего семь млекопитающих погибли. Отмечается, что среди погибших и пострадавших были слонята.

