"Амбиции захватили разум": Эрдоган впервые прокомментировал задержание мэра Стамбула и массовые протесты

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган впервые прокомментировал резонансное задержание своего оппонента, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, после которого в стране вспыхнула волна протестов. По его словам, "амбиции и желания оппозиции фактически захватили их умы".

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Заявление Эрдогана в четверг, 20 марта, процитировало издание TRT Haber. Турецкий лидер сказал, что главная оппозиционная партия стремится скрыть свои ошибки и ввести в заблуждение людей "театральностью".

Он также отметил, что у страны "нет времени на выступления оппозиции". По его словам, попытки оппозиции "представить свои внутренние конфликты или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия".

"Они потеряли равновесие до такой степени, что нападают на нашу полицию и угрожают судьям, прокурорам и судам. Если вы обратите внимание, оппозиционная партия с ее СМИ и другими структурами никогда не реагируют на обвинения, выдвигаемые судебными органами, будь то вопрос диплома или коррупция и воровство. Они не могут ответить", – сказал Эрдоган.

Как утверждает президент, вместо этого оппозиционные политики "обманывают нацию, ограничивая проблему политическими лозунгами".

"Если они скажут: "Этот диплом – документ, добытый в поте лица и в соответствии с процедурой", тогда об этом можно поговорить и обсудить через наших друзей, используя правовые аргументы. Точно так же, если они скажут: "В муниципалитете нет воровства, коррупции, нарушений, несправедливости, темных и сложных отношений". Тогда об этом можно говорить и обсуждать с помощью экспертов и в свете юридических доказательств. Но они этого не делают и не могут делать. Потому что они лучше всех знают, что все это и многое другое – правда и реальность", – отметил он.

Эрдоган добавил, что проблемы СНР (Республиканская народная партия) –– это проблемы не страны и народа, "а горстки амбициозных людей в их собственной штаб-квартире".

"Ни у нас лично, ни как у партии, ни как у альянса нет времени на выступления оппозиции. У нас нет времени на то, чтобы тратить его на толочение воды в ступе, и у нас нет грязных и темных башен денег, которые можно было бы безрассудно разбрасывать. Оппозиция, где у каждого ума есть свой голос, где никогда не бывает недостатка во лжи, обмане, хитрости, улыбке в лицо и ноже в спину, уже делает все это в полной мере", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта турецкая полиция задержала Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции. Он считался главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Имамоглу арестовали за несколько дней до проведения праймериз, на которых планировалось выдвинуть его кандидатом на выборы. ​

После этого в стране вспыхнули массовые протесты.

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