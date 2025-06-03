Украинцев атакуют мошенники в Telegram: как действует раскрытая схема

Украинцев атакуют мошенники в мессенджере Telegram. В результате общения с ботом аккаунты пользователей сами приобретают признаки мошеннический, в результате чего они теряют к ним доступ, а программа их блокирует.

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Об этом сообщили в проекте BRAMA. Мошенническая схема по отбору аккаунтов в Telegram действовала так:

пользователю поступала ссылка на бота с рекомендацией нажать /start;

злоумышленник начинал диалог с запугиванием, часто прикрываясь якобы службой поддержки или официальными сервисами;

права администратора бота передавались на аккаунт жертвы, делая его владельцем;

бот переименовывался на что-то официальное, типа Telegram Support или Verify Bot для использования в мошеннических целях;

на аккаунт жертвы начинали массово поступать жалобы на фишинг и мошенничество;

Telegram блокировал аккаунт потерпевшего, как "владельца" мошеннического бота.

Чтобы уберечь доступ к своим аккаунтам Telegram, специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, поступающим в мессенджере. Впрочем, это не первая схема, целью которой являются пользователи мессенджера.

Ранее стало известно, что в Украине активизировались мошенники, которые создают в Telegram псевдоботы под названиями, которые почти полностью повторяют официальные чат-боты банков. Чтобы выглядеть убедительно, к названию добавляют эмодзи, похожий на знак подтверждения – это и есть подделка "голубой галочки". Основная цель таких ботов - заставить жертву добровольно предоставить конфиденциальные банковские данные. Среди самых распространенных запросов: PIN-код, CVV2/CVC2-код, логин и пароль к мобильному банкингу, а иногда и полные реквизиты банковской карты.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине распространились фейковые рассылки электронных писем якобы от Государственной налоговой службы. Если открыть вложенные в письма документы, злоумышленники могут получить удаленный доступ к компьютеру жертвы.

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