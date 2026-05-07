28 человек за семь недель: Иран проводит самую быструю волну политических казней в своей новейшей истории – CNN

Несмотря на несколько предупреждений президента США Дональда Трампа, казни по политическим мотивам в Иране не прекращаются. Только за семь недель в этой исламской стране более 4000 человек были арестованы, а из них 28 человек были казнены.

Видео дня

Такие данные приводят глава ООН по правам человека Уолкер Тюрк и независимая правозащитная группа Amnesty International. Иран проводит "самую быструю волну политических казней в своей новейшей истории", отмечает CNN.

Обвинения в шпионаже

"В условиях войны угрозы правам человека возрастают в геометрическом масштабе", – отметил Уолкер Тюрк. Согласно его данным, сейчас подавляющее большинство арестов и казней в Иране проходит после обвинений в шпионаже.

"Я в ужасе от того, что режим продолжает лишать иранское общество элементарных прав", – заявил представитель ООН.

В Amnesty International показали фото казненных иранцев за время войны в стране.

Израильская разведка

Буквально несколько дней назад в Иране были казнены три человека, которых режим назвал "агентами израильской разведки". Причем в списке обвинений в отношении этих иранцев фигурирует не только шпионаж, но еще и "ограбление", "организация бунтов" и "незаконное изготовление оружия".

Известно, что казнены – именно иранцы, довольно молодые люди, которые не имели никакого отношения ни к израильским, ни к американским военным и разведчикам.

Что предшествовало

В Иране произошли существенные изменения в структуре власти на фоне длительной войны и обострения ситуации на Ближнем Востоке. После убийства ключевого духовного лидера страны система управления государством претерпела трансформацию, а центр принятия решений сместился.

В частности, эксперты говорят об усилении роли силовых структур, которые фактически взяли на себя контроль над государством.

В прошлом году в Иране было зафиксировано по меньшей мере 1000 казней. Стоит заметить, что указанное количество казней состоялась на фоне протестов в стране. Правозащитники утверждают, что это остается рекордным количеством таких случаев в Иране за последние 30 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!