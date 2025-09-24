В Иране с начала года казнили по меньшей мере тысячу человек: правозащитники бьют тревогу
В Иране с начала 2025 года зафиксировано не менее 1000 казней. Правозащитники отметили, что это рекордное количество таких случаев за последние 30 лет.
Только за прошедшую неделю было выполнено 64 казни, то есть в среднем более девяти в день. Об этом сообщила организация Iran Human Rights (IHRNGO) 23 сентября.
Рекордное количество казней за более чем 30 лет
"По меньшей мере 1000 человек были казнены в Иране менее чем за девять месяцев 2025 года. С 1 января 2025 года до сегодняшнего дня IHRNGO подтвердила и зафиксировала 1000 казней. Только за последнюю неделю было зафиксировано 64 казни, в среднем более девяти повешений в день!" – говорится в заявлении правозащитников.
По словам экспертов, приведенные цифры являются минимальными, ведь из-за отсутствия прозрачности реальное количество случаев может быть значительно больше. IHRNGO отмечает, что смертная казнь в Иране используется как инструмент политических репрессий.
Правозащитники призвали международное сообщество вмешаться и принять соответствующие меры для предотвращения продолжения убийств населения за решеткой.
"Учитывая масштабы, систематический характер и политическую функцию казней для запугивания и создания общественного страха, организация призывает Миссию по установлению фактов Совета ООН по правам человека расследовать их как преступления против человечности", – говорится в сообщении.
В тюрьмах Ирана начали кампанию массовых убийств
Директор IHRNOO Махмуд Амири-Могаддам заявил, что за последние месяцы Исламская Республика начала кампанию массовых убийств в тюрьмах Ирана, масштабы которой, при отсутствии серьезной международной реакции, растут с каждым днем.
"Распространенные произвольные казни заключенных без надлежащей правовой процедуры и права на справедливый суд являются преступлениями против человечности и должны быть поставлены на первое место в повестке дня международного сообщества в отношении Исламской Республики. Любой диалог между странами, которые придерживаются основ прав человека, и Исламской Республикой, который не включает кризис казней в Иране, является неприемлемым", – подчеркнул Махмуд Амири-Могаддам.
Большинство казней выполняются за преступления, связанные с наркотиками, а также другие несмертельные правонарушения, которые не соответствуют международному стандарту "тяжких преступлений". Правозащитники напомнили, что так называемые революционные суды в Иране часто выносят приговоры без надлежащих гарантий справедливого судебного процесса, основываясь на признаниях, полученных под пытками, и без доступа к адвокатам.
Международные суды и расследования ООН уже определяли, что казни после фиктивных судебных процессов могут рассматриваться как преступления против человечности. В Иране они носят системный характер и сопровождаются секретностью, что вызывает беспокойство в связи с возможными нарушениями Римского статута.
По данным IHRNGO, статистика казней в Иране распределяется следующим образом:
- 50% всех казней пришлись на преступления, связанные с наркотиками,
- 43% – на убийства,
- 3% – на обвинения в вооруженном восстании, коррупции на земле и "вражде против Бога",
- 3% – на изнасилования,
- 1% – на шпионаж в пользу Израиля.
Из всех 1000 казней официально было объявлено лишь об 11%, и ни одна из связанных с наркотиками не была подтверждена государственными источниками.
Как сообщал OBOZ.UA, Совет Безопасности ООН отклонил инициативу попродлению режима ослабления санкций против Ирана. Резолюция о дальнейшем приостановлении санкций против Ирана в рамках заключенной в 2015 году так называемой "ядерной сделки" не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе.
