В Иране с начала года казнили по меньшей мере тысячу человек: правозащитники бьют тревогу

В Иране с начала 2025 года зафиксировано не менее 1000 казней. Правозащитники отметили, что это рекордное количество таких случаев за последние 30 лет.

Видео дня

Только за прошедшую неделю было выполнено 64 казни, то есть в среднем более девяти в день. Об этом сообщила организация Iran Human Rights (IHRNGO) 23 сентября.

Рекордное количество казней за более чем 30 лет

"По меньшей мере 1000 человек были казнены в Иране менее чем за девять месяцев 2025 года. С 1 января 2025 года до сегодняшнего дня IHRNGO подтвердила и зафиксировала 1000 казней. Только за последнюю неделю было зафиксировано 64 казни, в среднем более девяти повешений в день!" – говорится в заявлении правозащитников.

По словам экспертов, приведенные цифры являются минимальными, ведь из-за отсутствия прозрачности реальное количество случаев может быть значительно больше. IHRNGO отмечает, что смертная казнь в Иране используется как инструмент политических репрессий.

Правозащитники призвали международное сообщество вмешаться и принять соответствующие меры для предотвращения продолжения убийств населения за решеткой.

"Учитывая масштабы, систематический характер и политическую функцию казней для запугивания и создания общественного страха, организация призывает Миссию по установлению фактов Совета ООН по правам человека расследовать их как преступления против человечности", – говорится в сообщении.

В тюрьмах Ирана начали кампанию массовых убийств

Директор IHRNOO Махмуд Амири-Могаддам заявил, что за последние месяцы Исламская Республика начала кампанию массовых убийств в тюрьмах Ирана, масштабы которой, при отсутствии серьезной международной реакции, растут с каждым днем.

"Распространенные произвольные казни заключенных без надлежащей правовой процедуры и права на справедливый суд являются преступлениями против человечности и должны быть поставлены на первое место в повестке дня международного сообщества в отношении Исламской Республики. Любой диалог между странами, которые придерживаются основ прав человека, и Исламской Республикой, который не включает кризис казней в Иране, является неприемлемым", – подчеркнул Махмуд Амири-Могаддам.

Большинство казней выполняются за преступления, связанные с наркотиками, а также другие несмертельные правонарушения, которые не соответствуют международному стандарту "тяжких преступлений". Правозащитники напомнили, что так называемые революционные суды в Иране часто выносят приговоры без надлежащих гарантий справедливого судебного процесса, основываясь на признаниях, полученных под пытками, и без доступа к адвокатам.

Международные суды и расследования ООН уже определяли, что казни после фиктивных судебных процессов могут рассматриваться как преступления против человечности. В Иране они носят системный характер и сопровождаются секретностью, что вызывает беспокойство в связи с возможными нарушениями Римского статута.

По данным IHRNGO, статистика казней в Иране распределяется следующим образом:

50% всех казней пришлись на преступления, связанные с наркотиками ,

, 43% – на убийства,

3% – на обвинения в вооруженном восстании, коррупции на земле и "вражде против Бога",

3% – на изнасилования,

1% – на шпионаж в пользу Израиля.

Из всех 1000 казней официально было объявлено лишь об 11%, и ни одна из связанных с наркотиками не была подтверждена государственными источниками.

Как сообщал OBOZ.UA, Совет Безопасности ООН отклонил инициативу попродлению режима ослабления санкций против Ирана. Резолюция о дальнейшем приостановлении санкций против Ирана в рамках заключенной в 2015 году так называемой "ядерной сделки" не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!