КСИР перехватил власть в Иране у Хаменеи: в Reuters раскрыли подробности

В Иране произошли существенные изменения в структуре власти на фоне длительной войны и обострения ситуации на Ближнем Востоке. После потери ключевого духовного лидера система управления страной претерпела трансформацию, а центр принятия решений сместился.

Видео дня

Эксперты говорят об усилении роли силовых структур, которые фактически взяли на себя контроль. Об этом пишет Reuters.

Что известно

По данным источников, после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в первый день войны, страна потеряла единственного безоговорочного арбитра в вопросах государственного управления. Его сын Моджтаба Хаменеи формально остается на вершине властной вертикали, однако, по словам инсайдеров, выполняет скорее роль символического лидера, согласовывая решения, принятые другими.

Реальная власть, как отмечают аналитики и источники в иранских политических кругах, сосредоточилась в руках командования Корпуса стражей исламской революции и представителей силового блока. Они формируют ключевые решения как в военной, так и в политической плоскости, особенно в условиях военного времени.

Значительное влияние имеет также Высший совет национальной безопасности, который вместе с силовыми структурами и окружением верховного лидера формирует новый центр принятия решений.

При этом процесс согласования решений усложнился – по словам собеседников, Ирану иногда требуется несколько дней для реакции на международные инициативы из-за отсутствия единого центра командования.

В дипломатическом измерении Иран продолжает переговоры с Соединенными Штатами. Ключевыми представителями на этом направлении остаются министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммед Багер Калибаф. В то же время важную роль в неформальных контактах играют представители силовых структур, в частности командиры Корпуса стражей исламской революции.

Как отмечается, иранская сторона предложила новый формат переговоров, предусматривающий поэтапное обсуждение вопросов, с отложением ядерной тематики на более поздний этап. Однако в Вашингтоне настаивают на первоочередном рассмотрении именно ядерной программы, что затрудняет достижение компромисса.

Аналитики отмечают, что ключевая проблема заключается не во внутренних противоречиях Ирана, а в разногласиях между позициями сторон. В то же время жесткая позиция иранских силовых структур ограничивает возможность гибких решений, поскольку любые уступки могут быть восприняты как слабость.

На фоне войны усилилось влияние радикально настроенных политических групп, однако их роль остается второстепенной по сравнению с военным руководством. Именно силовой блок определяет стратегический курс страны, ориентируясь на приоритеты безопасности и противодействие внешнему давлению.

Эксперты отмечают, что в Иране происходит глубокая трансформация системы власти — от доминирования духовенства к усилению роли силовых структур. Такой переход сопровождается более жесткой внутренней политикой и агрессивной внешней стратегией.

Несмотря на военное и экономическое давление, Иран демонстрирует относительную внутреннюю стабильность. Признаков серьезного раскола или массовых протестов пока не фиксируется, что свидетельствует о консолидации власти вокруг силового ядра.

В итоге аналитики считают, что нынешняя модель управления Ираном базируется на коллективном решении силовых институтов, где формальный лидер выполняет координационную роль. Такая система может определять политику страны в ближайшей перспективе, в частности в вопросах войны, безопасности и международных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не готовы согласиться ни на какие договоренности с Ираном, если Тегеран будет пытаться контролировать судоходство в Ормузском проливе. Именно этот вопрос стал одной из ключевых преград для возобновления переговоров между сторонами.

Рубио также сказал, что Иран подвергается санкциям и значительному давлению со стороны многих стран и особенно Соединенных Штатов Америки. Однако это давление может быть еще больше, если Тегеран не согласится на мирное соглашение. Рубио добавил, что решение по этому поводу принимает президент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!