'Наш экспорт безопасности после войны': Зеленский поручил правительству разработать законодательство для частных военных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законодательную базу для деятельности частных военных компаний в Украине. Прежде всего речь идет о создании возможностей для трудоустройства ветеранов.

Также не менее важным является выход государства на глобальный рынок услуг по безопасности. Об обращении президента отчитывается министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Речь идет о формировании прозрачной и контролируемой системы, которая позволит украинским ветеранам применять свой боевой опыт в профессиональной сфере после завершения войны. К разработке законодательства привлечены представители МВД, разведки, правительства, парламента, а также военные, юристы и общественность.

"Сегодня было совещание по некоторым особым послевоенных возможностей наших воинов. Весь мир видит, что украинский воин действительно сильный, действительно опытный. Наш экспорт безопасности – после этой войны и для ветеранов – должен быть реальной бизнес-возможностью. Это правильно, это справедливо, чтобы наше государство могло и в дальнейшем быть глобальным субъектом. Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона", – заявил президент.

Предполагается, что новая модель будет соответствовать Конституции и учитывать международный опыт стран, где уже функционируют подобные структуры. Украина рассматривает это как возможность занять свою нишу на мировом рынке безопасности.

Отдельно продолжается работа над законодательным урегулированием оборота гражданского огнестрельного оружия. Будущий закон должен одновременно усилить безопасность и определить четкие правила для граждан, владеющих оружием или планирующих его приобрести.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине уже сегодня насчитывается более 1,7 млн ветеранов, а после завершения войны их количество может вырасти до 3-4 миллионов. При таких условиях в ближайшее время каждый третий участник рынка труда будет ветераном. Это означает, что вопрос их интеграции становится не только социальным, но и экономическим и безопасностным вызовом для государства.

