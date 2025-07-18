Южная Корея планирует создать базу на Луне до 2045 года: обнародована дорожная карта

Южная Корея намерена построить космическую базу на Луне до 2045 года. База будет использоваться южнокорейскими учеными для исследований по нескольким главным направлениям. Такие планы определены в новой долгосрочной национальной дорожной карте освоения космоса.

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В частности, дорожная карта определяет такие главные исследовательские направления, как выход на околоземную орбиту, закрепление на Луне, изучение гелиосферы и глубокого космоса. Корейское управление аэрокосмической отрасли представило эту концепцию исследования космоса в Национальном исследовательском фонде Кореи в центральном городе Тэджон, передает Yonhap.

Среди пяти основных миссий, определенных в дорожной карте, являются исследования низкой околоземной орбиты и микрогравитации, исследования Луны, а также миссии, связанные с солнечной и космической наукой.

Корейское управление аэрокосмической отрасли имеет целью разработать технологии независимой посадки и мобильности, использовать ресурсы спутника Земли и построить там соответствующую инфраструктуру для экономической деятельности.

Так, до 2040 года планируется разработать лунный посадочный модуль следующего поколения "для постоянной логистики" с целью создания базы на Луне до 2045 года.

Для исследования Солнца и гелиосферы дорожная карта предусматривает разработку зондов для мониторинга солнечной активности и повышения безопасности космоса.

Отдельная миссия сосредоточится на развертывании и работе спутника для наблюдения за Солнцем в так называемой точке Лагранжа L4, где гравитационные силы Солнца и Земли сбалансированы. Эту миссию планируют запустить до 2035 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, во второй половине XX века СССР активно изучал планету Венеру, возлагая на нее надежды как на будущую колонию человечества. В то время как США больше сосредотачивались на Марсе и Луне, советские ученые видели потенциал во второй от Солнца планете. Почему в СССР так хотели попасть на Венеру и что скрывает планета, читайте здесь.

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