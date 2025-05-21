Может быть жизнь: ученые обнаружили водные планеты недалеко от Земли

Астрономы снова приблизились к ответу на вечный вопрос - есть ли жизнь за пределами Земли. Недавнее исследование показало, что в планетной системе TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых годах от нас, может быть много воды - одного из главных элементов для существования жизни.

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С момента открытия в 2017 году этой системы, которая насчитывает семь экзопланет, ученые внимательно следят за ней в поисках признаков биологической активности. Новые данные позволяют предположить, что некоторые из этих планет могут иметь водные запасы - возможно, даже в виде океанов. Хотя окончательных выводов еще нет, результаты исследования вызывают осторожный оптимизм, отмечает издание ScienceAlert.

Главное внимание исследователей было приковано к тому, могут ли планеты в системе TRAPPIST-1 хранить воду. Предыдущие наблюдения указывали, что красные карлики, к которым принадлежит звезда этой системы, излучают мощное ультрафиолетовое излучение. Это, в свою очередь, может разрушать атмосферу планет и выводить воду в космос. Однако новые наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружили, что одна из планет - TRAPPIST-1c - не имеет густой атмосферы из углекислого газа, как ранее предполагалось. Однако это не исключает наличия водяного пара или кислорода, который может образовываться в результате химического разложения воды.

Чтобы выяснить, может ли вода постоянно поступать в атмосферу, команда под руководством астробиолога Трента Томаса из Университета Вашингтона разработала модель вулканического высвобождения воды. Они сравнили потенциальные темпы вулканизма на TRAPPIST-1 с планетами Солнечной системы. Результаты показали, что планеты системы могут иметь темпы высвобождения воды от 0,03 до восьми раз выше земных. В то же время темпы продвижения магмы в их недрах похожи на показатели Марса - планеты, которую считают вулканически "мертвой". Это означает, что TRAPPIST-1, вероятно, также имеет очень низкую вулканическую активность.

Вопреки ограниченному вулканизму, моделирование показало, что у планет TRAPPIST-1 могут быть относительно сухие мантии, похожие по составу на земные. Вода может составлять до 1% от их массы, что значительно больше соответствующего показателя Земли, где вода составляет лишь 0,02% от общей массы. Это открывает возможность существования так называемых "водных миров" - планет, покрытых глубокими океанами. Но в то же время не исключены и сухие, скалистые аналоги Земли или же безжизненные планеты с минимальными запасами воды.

Сейчас астрономы только начали изучать систему TRAPPIST-1 с помощью телескопа Вебба, и впереди еще много наблюдений. Новые данные помогут лучше оценить условия на этих планетах и выявить, есть ли среди них действительно пригодные для жизни. Хотя TRAPPIST-1 - не единственная система, привлекающая внимание ученых, она остается одной из наиболее перспективных.

OBOZ.UA писал на днях, что в океане ученые из космоса увидели гигантскую форму жизни.

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