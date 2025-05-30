Почему в СССР так хотели попасть на Венеру: что скрывает планета

Во второй половине XX века СССР активно изучал планету Венеру, возлагая на нее надежды как на будущую колонию человечества. В то время как США больше сосредотачивались на Марсе и Луне, советские ученые видели потенциал во второй от Солнца планете.

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Планировалось даже создание долговременных баз или поселений, сначала на поверхности, а затем - в верхних слоях атмосферы. Ученые считали, что Венера может быть похожей на Землю, а путешествие к ней занимает сравнительно немного времени. Однако по мере исследований становилось понятно, что планета скрывает немало неприятных сюрпризов.

Первоначальные исследования и смелые гипотезы

С 1950-х годов существовали предположения, что под густыми облаками Венеры скрывается огромный океан чистой воды. Эта гипотеза породила идею о терраформировании планеты с помощью сине-зеленых водорослей. Считалось, что, питаясь углекислым газом, которого в атмосфере Венеры до 97%, эти водоросли могли бы за 200-500 лет насытить ее кислородом до уровня, пригодного для дыхания человека. Кроме того, предполагалось, что деятельность водорослей значительно снизила бы температуру на планете с 460 до 100 градусов Цельсия всего за столетие.

Советские исследования Венеры начались в 1961 году, и к 1983 году к планете было отправлено 16 автоматических межпланетных станций. Именно благодаря этим миссиям, особенно после успешной посадки первого космического аппарата 15 декабря 1970 года, было собрано до 90% всей имеющейся информации о Венере.

Крах надежд на колонизацию планеты

Первые обнадеживающие гипотезы о Венере были развеяны с получением более точных данных. В 1967 году космический аппарат, войдя в атмосферу планеты, передал информацию, которая окончательно похоронила мечты о терраформировании атмосферы с помощью водорослей. Выяснилось, что океана под облаками не существует, а воды на Венере практически нет, что сделало невозможным использование водорослей для производства кислорода. Также стало известно об экстремальных условиях на поверхности: высокое давление, превышающее земное в 100 раз, и температуры более 460°C. Эти условия делали невозможным долговременную работу любых космических аппаратов и тем более строительство надежных куполов для проживания людей.

Несмотря на непригодность поверхности, ученые не оставили идею колонизации. Поскольку из-за плотного облачного слоя изучить поверхность Венеры с Земли было невозможно, исследователи обратили внимание на сами облака. Оказалось, что на высоте около 60 км над поверхностью Венеры, в сплошном облачном слое толщиной более 10 км, температура достигает лишь -25°C, а давление близко к земному. Кроме того, облака Венеры, как и земные, состоят из крошечных ледяных кристалликов, что указывало на наличие воды, пусть и в небольшом количестве. Эти условия позволяли бы людям находиться там без скафандра, нуждаясь лишь в специальной маске для выработки кислорода и теплой одежде.

Более комфортные условия на высоте породили смелую концепцию летающих "островов". Предполагалось, что колонизаторы могли бы проживать в специальных пузырьках-дирижаблях, которые дрейфовали бы в облаках. Атмосфера Венеры, на 97% состоящая из углекислого газа, который в 1,5 раза тяжелее воздуха, позволяла бы таким дирижаблям, наполненным воздухом, легко "плавать" в облаках.

Дальнейшие исследования выявили новые препятствия на пути колонизации Венеры. Аппараты, прибывшие к планете в 1978 году, зафиксировали чрезвычайно высокое количество электрических разрядов-молний в ее атмосфере. Еще более печальные новости принес 14-й космический аппарат в 1982 году, сообщив об очень сильных ветрах именно на высотах, где располагаются облака, способные разрушить любой летающий объект. Эти открытия привели к отказу от идеи "летающих мостов".

OBOZ.UA на днях писал, что в планетной системе TRAPPIST-1, которая находится в 40 световых годах от Земли, могут быть большие запасы воды.

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