В Швейцарии под болотом две тысячи лет скрывался римский город: какое уникальное открытие сделали археологи

В Швейцарии археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки римского города Тасгетиум, который более двух тысяч лет скрывали и сохраняли болотистые почвы. Исследователям удалось обнаружить центральную улицу, деревянные жилые дома, крытые галереи, а также предметы повседневной жизни жителей античного поселения.

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Об этом пишет HeritageDaily. Отмечается, что археологи обнаружили новые следы римских поселений вблизи Боденского озера в Швейцарии и Германии.

Археологи нашли центр римского города

Раскопки ведутся с марта этого года в швейцарском кантоне Тургау вблизи Боденского озера, на территории современного городка Эшенц.

Именно здесь более двух тысяч лет назад существовал римский город Тасгетиум, который считался одним из главных поселений региона наряду с Бригантиумом (ныне австрийский Брегенц) и Констанцией (современный немецкий Констанц).

По словам руководителя проекта Симоне Бенгереля из Управления археологии кантона Тургау, исследователи раскопали центральную часть древнего города.

В ходе раскопок удалось обнаружить главную улицу, по обеим сторонам которой располагались деревянные террасовые дома. Также археологи нашли открытые дворики и крытые аркады, которые защищали жителей и торговцев от непогоды.

По мнению исследователей, эта находка даёт редкую возможность увидеть,какой была повседневная жизнь в одном из римских городов на северной границе империи.

Болото сохранило древесину практически без повреждений

Одним из самых ценных открытий стала исключительная сохранность деревянных конструкций.

Поскольку город строился на заболоченной местности, римские инженеры укрепляли грунт деревянными сваями и фундаментами. Постоянно насыщенный водой грунт практически не допускал доступа кислорода, благодаря чему древесина и другие органические материалы сохранились почти в первоначальном состоянии на протяжении двух тысячелетий.

Помимо остатков зданий, археологи также обнаружили обломки керамической посуды, остатки пищи и мелкие римские монеты, которые в свое время потеряли жители города.

Специалисты ожидают, что дальнейшие раскопки позволят найти еще больше артефактов и сооружений.

Подобное поселение обнаружили также в Германии

Параллельно археологи работают и по другую сторону границы — недалеко от Констанца в Германии.

Во время подготовки территории под новый жилой район они обнаружили редкое сельское поселение позднеримского периода, а также следы ещё более древнего заселения этой местности в бронзовом и железном веках.

Среди находок — остатки фермерских усадеб, хозяйственных построек, полуземлянок и многочисленные фрагменты римской посуды, датируемой III–V веками нашей эры.

Это открытие поможет больше узнать о жизни на границах Римской империи

Археологи отмечают, что сельские поселения позднеримского периода в этом регионе встречаются довольно редко.

В III веке нашей эры римские войска постепенно покинули большую часть территории современного региона Гегау, сосредоточив оборону вдоль Рейна и Боденского озера. Ученые теперь исследуют, продолжали ли жить в окрестных поселениях германские общины, находившиеся под влиянием Рима.

По оценкам исследователей, в районе Боденского озера уже обнаружено около 120 римских сельских усадеб — так называемых villae rusticae. Новые находки помогут лучше понять, как жили, торговали и взаимодействовали между собой общины на северной границе Римской империи.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции нашли клад с монетами времён Римской империи. Археологи обнаружили три древние амфоры, наполненные десятками тысяч монет. Их закопали в ямах 1700 лет назад на полу дома древнего поселения, возможно, в качестве своего рода сейфа или копилки.

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