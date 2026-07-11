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Во Франции нашли клад с монетами времён Римской империи: подробности

Илья Рябинин
Наука Обоз
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Один из найденных кувшинов с монетами
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Французские археологи обнаружили три древние амфоры, наполненные десятками тысяч монет времен Римской империи. Емкости были закопаны в ямах 1700 лет назад на полу дома древнего поселения, возможно, в качестве своего рода сейфа или копилки.

Об этом говорится в журнале Live Science. Их обнаружили во время археологических раскопок в деревне Сенон на юге Франции.

Что известно о находке

По информации французского Национального института превентивных археологических исследований, в кувшинах в общей сложности может находиться более 40 тысяч римских монет.

Историк-нумизмат Винсент Женевьева заявил, что внутри одного из кувшинов находилось 38 килограммов монет, что соответствует примерно 23 000–24 000 монет.

Один из найденных кувшинов с монетами.

Второй кувшин весил около 50 кг, и, исходя из 400 монет, извлечённых из горлышка, которое было сломано на момент находки, в нём могло находиться 19 тысяч монет. Третий кувшин, судя по всему, ранее был похищен, поскольку в яме нашли лишь три монеты.

"Вопреки тому, что можно подумать на первый взгляд, нет никакой уверенности в том, что это "сокровища", которые были спрятаны в период нестабильности Римской империи", – говорится в заявлении института от 26 ноября. По данным историков, амфоры были спрятаны примерно в 280 и 310 годах нашей эры.

Археолог за работой.

Журнал пишет, что в этом районе ранее находили 30 подобных кладов. Кувшины содержали монеты с бюстами императоров Викторина, Тетрика I и его сына Тетрика II, императоров так называемой Галльской империи, которая правила Галлией и окружающими независимыми от Римской империи провинциями с 260 по 274 год, пока не была аннексирована императором Аврелианом в 274 году.

Место проведения раскопок.

Напомним, ранее группа египетских археологов во время экспедиции в Западной пустыне сумела раскопать масштабный древний город Айн-эль-Сабиль, который полностью меняет представление о провинциальной жизни той эпохи. Эта удивительная находка подтверждена Министерством туризма и древностей Египта, чья специализированная миссия проводила раскопки в губернаторстве Новая Долина.

Как сообщал OBOZ.UA, римские школьники во время тайных исследований подвалов своей школы наткнулись на руины древнеримского дома с уникальными фресками и мозаиками. Оказалось, что сооружению 1800 лет.

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