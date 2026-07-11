Во Франции нашли клад с монетами времён Римской империи: подробности

Французские археологи обнаружили три древние амфоры, наполненные десятками тысяч монет времен Римской империи. Емкости были закопаны в ямах 1700 лет назад на полу дома древнего поселения, возможно, в качестве своего рода сейфа или копилки.

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Об этом говорится в журнале Live Science. Их обнаружили во время археологических раскопок в деревне Сенон на юге Франции.

Что известно о находке

По информации французского Национального института превентивных археологических исследований, в кувшинах в общей сложности может находиться более 40 тысяч римских монет.

Историк-нумизмат Винсент Женевьева заявил, что внутри одного из кувшинов находилось 38 килограммов монет, что соответствует примерно 23 000–24 000 монет.

Второй кувшин весил около 50 кг, и, исходя из 400 монет, извлечённых из горлышка, которое было сломано на момент находки, в нём могло находиться 19 тысяч монет. Третий кувшин, судя по всему, ранее был похищен, поскольку в яме нашли лишь три монеты.

"Вопреки тому, что можно подумать на первый взгляд, нет никакой уверенности в том, что это "сокровища", которые были спрятаны в период нестабильности Римской империи", – говорится в заявлении института от 26 ноября. По данным историков, амфоры были спрятаны примерно в 280 и 310 годах нашей эры.

Журнал пишет, что в этом районе ранее находили 30 подобных кладов. Кувшины содержали монеты с бюстами императоров Викторина, Тетрика I и его сына Тетрика II, императоров так называемой Галльской империи, которая правила Галлией и окружающими независимыми от Римской империи провинциями с 260 по 274 год, пока не была аннексирована императором Аврелианом в 274 году.

Напомним, ранее группа египетских археологов во время экспедиции в Западной пустыне сумела раскопать масштабный древний город Айн-эль-Сабиль, который полностью меняет представление о провинциальной жизни той эпохи. Эта удивительная находка подтверждена Министерством туризма и древностей Египта, чья специализированная миссия проводила раскопки в губернаторстве Новая Долина.

Как сообщал OBOZ.UA, римские школьники во время тайных исследований подвалов своей школы наткнулись на руины древнеримского дома с уникальными фресками и мозаиками. Оказалось, что сооружению 1800 лет.

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