В окрестностях Рима нашли элитные гробницы, которым более 2400 лет. Фото

Археологические исследования в римском районе Пьетралата привели к находкам, которые кардинально меняют представление о развитии античных окрестностей. Во время превентивных раскопок в Парке Акаций специалисты обнаружили целый комплекс сооружений, среди которых – монументальные водоемы и элитные захоронения республиканского периода.

Как сообщает Министерство культуры Италии, эти артефакты свидетельствуют, что территория, которая сегодня кажется далекой от исторического центра, когда-то была центром активной религиозной и социальной жизни.

Специальная римская суперинтенденция отмечает, что такие открытия превращают современный город в "рассеянный музей" глубокой памяти. Сейчас ученые продолжают работу, чтобы подробнее реконструировать быт жителей, которые заселяли эти земли более двух тысячелетий назад. Это открытие подчеркивает критическую важность археологического надзора при городском планировании.

Дорога сквозь века

Центральной осью археологического парка оказалась древняя дорога, соединявшая разные части поселения. Исследователи идентифицировали два участка: один с грунтовым покрытием, а другой – искусно высеченный непосредственно в туфовой породе.

Первые признаки благоустройства этого пути датируются III веком до н. э., когда для стабилизации ландшафта была возведена мощная подпорная стена. На протяжении веков дорога модернизировалась, получала новое покрытие и стены, что свидетельствует о ее длительной эксплуатации вплоть до имперских времен.

Сакральное пространство Геркулеса

Одним из самых интересных объектов стал сакеллум – небольшое культовое сооружение квадратной формы. Ученые предполагают, что оно было посвящено Геркулесу, чей культ был чрезвычайно популярным вдоль Виа Тибуртина. Внутри святилища сохранились следы жертвенника и постамента для статуи божества. Археологи обнаружили под зданием хранилище подношений, где находились терракотовые фигурки быков, женские статуэтки и керамические головы, что подтверждает сакральный статус этого места.

Особую научную ценность представляют две камерные гробницы, принадлежавшие богатому римскому роду. Захоронения, датированные IV-III веками до н. э., имеют сложную архитектуру с длинными коридорами-дромосами и каменными порталами. Внутри гробницы "A" был найден массивный саркофаг и изящный инвентарь: зеркало, чаши с черным лаком и керамические кувшины. Наличие таких сооружений свидетельствует о высоком статусе владельцев этих земель в республиканскую эпоху.

Гробница "B", построенная несколько позже, открыла антропологам уникальную находку – останки взрослого мужчины со следами хирургического вмешательства. На фрагментах найденного черепа четко видны признаки трепанации, что является прямым доказательством высокого уровня развития медицины в тогдашнем Риме. Этот факт добавляет социальному портрету античной общины Пьетралаты новых, неожиданных деталей, выходящих за пределы чисто архитектурных описаний.

Наряду с сакральными и погребальными объектами археологи раскопали огромный восточный водоем длиной 28 метров. Сооружение, возведенное во II веке до н. э., было украшено белой штукатуркой и туфовым карнизом. Хотя его функция сбора воды очевидна, наличие ниш и найденная керамика с граффити наводят на мысль о возможном производственном или даже ритуальном использовании резервуара, который питался сложной системой каналов.

Второй водоем, обнаруженный в туфовом массиве, поражает своей глубиной в 4 метра и монументальными стенами. Его конструкция, в частности рампа для спуска, имеет параллели с находками в Габиях, где подобные сооружения считались сакральными центрами. Отсутствие четких каналов для отвода воды оставляет вопрос о ее назначении открытым.

Как отмечается в сообщении Минкульта, археологический контекст площадью около одного гектара демонстрирует динамику жизни в течение нескольких эпох. Если республиканский период характеризовался монументальным строительством и расцветом культов, то находки II-III веков н. э. указывают на постепенное угасание активности. Скромные грунтовые захоронения, появившиеся вдоль некогда величественного пути, свидетельствуют, что территория со временем потеряла свой элитный статус и была частично заброшена.

Полевые работы в Парке Акаций продолжаются, и Министерство культуры Италии планирует продолжать исследования еще несколько месяцев. Главной целью проекта является не только фиксация находок, но и их дальнейшая популяризация и интеграция в общественное пространство. После тщательной реставрации и анализа артефакты станут доступными для всеобщего познания, напоминая, что история великого Рима скрыта буквально под ногами жителей современных окрестностей.

