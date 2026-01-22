В пирамиде Хеопса был огромный лифт: ученые утверждают, что раскрыли тайну

Пирамида Хеопса остается одной из самых больших загадок человечества уже более четырех с половиной тысяч лет. Как древним египтянам удалось за несколько десятилетий поднять миллионы тяжелых каменных блоков на высоту почти 150 метров без современной техники – этот вопрос до сих пор не имеет однозначного ответа.

Традиционные объяснения с внешними пандусами вызывают все больше сомнений у специалистов из-за физических ограничений и отсутствия прямых доказательств. Недавно опубликованное исследование предлагает радикально новое видение: внутри пирамиды действовала скрытая система противовесов и механических устройств, похожая на гигантский внутренний лифт.

Эта гипотеза не только объясняет скорость строительства, но и переосмысливает назначение самых известных внутренних помещений Великой пирамиды.

Как строили пирамиду Хеопса

Строительство пирамиды Хеопса датируют примерно 2580-2560 годами до н.э., хотя радиоуглеродный анализ иногда дает более широкий диапазон – 2840-2680 годы до н.э. За 20-25 лет нужно было уложить около 2,3 миллиона блоков, некоторые из которых весили до 60-80 тонн. Внешние пандусы, постепенно обвивавшие сооружение, требуют огромных объемов материалов и времени, а также не объясняют, как именно тяжелые блоки поднимали на верхние ярусы без разрушения конструкции. Отсутствие каких-либо древних чертежей или описаний технологии только усугубляет проблему.

Доктор Саймон Андреас Шойринг в статье, опубликованной в журнале Nature, рассчитал, что камни могли поднимать со скоростью один блок в минуту. Такую производительность обеспечивала система скользящих противовесов, которые двигались внутри пирамиды по наклонным проходам, пишет Daily Mail.

По теории ученых, тяжелые грузы спускались, создавая силу, которая через веревки и блоки поднимала каменные монолиты вверх.

Строительство велось изнутри наружу: сначала формировалось ядро, а затем внешние слои "наращивались" с помощью внутренней механики.

Большую галерею и Восходящий проход исследователь интерпретирует как наклонные внутренние пандусы для движения противовесов.

Следы износа, царапины и полированные поверхности стен свидетельствуют о регулярном прохождении тяжелых саней, а не о ритуальном или пешеходном использовании. Прихожую – маленькую гранитную комнату перед Царской – Шойринг называет "подъемной станцией". Канавки в стенах, грубая отделка, каменные опоры под деревянные балки и возможные места для бревен указывают на то, что это был функциональный блочный механизм, способный поднимать даже самые тяжелые гранитные блоки весом до 60 тонн.

Неравномерное расположение внутренних помещений – Комната Царя смещена на юг, Комната Царицы ориентирована несимметрично – трудно объяснить при внешнем пандусном строительстве. Зато они логично вписываются в модель с внутренними ограничениями: механические устройства диктовали, где именно можно размещать проходы и камеры.

Легкая вогнутость граней и постепенное изменение толщины слоев также могут быть следствием перемещения точек подъема по мере роста конструкции.

Новая теория делает конкретные прогнозы, которые можно проверить: в ядре пирамиды не должно быть больших неизвестных пустот, зато во внешних слоях могут скрываться остатки внутренних пандусов или коридоров.

