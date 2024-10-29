Почему люди любят фильмы ужасов? Эти 6 причин объясняют парадокс

Фильмы ужасов вызывают у нас те эмоции, которые люди обычно пытаются избегать реальной жизни. Гротескные оскорбления, насилие, потрясающий страх от прыжков и угрожающие персонажи являются обычными элементами, заставляющими зрителей испытывать страх, ужас и отвращение.

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Так почему некоторые люди ищут их в фильмах да еще с наслаждением смотрят эти киноленты? По словам Science Alert, есть шесть причин, объясняющих этот парадокс.

Страх может вызвать восторг

Между эмоциями страха и волнением много совпадений. В обоих случаях высвобождаются гормоны стресса, которые могут вызвать такие физические симптомы, как учащенное сердцебиение и дыхание, потоотделение и напряженность мышц. Люди также чувствуют себя более бдительными и "на грани".

Исследования постоянно показывают, что люди с характером, нуждающиеся в интенсивных эмоциональных переживаниях, включая страх и волнение, склонны наслаждаться фильмами ужасов. Но для более боязливых людей страх от прыжков и сцены насилия могут быть слишком интенсивными. Это может привести к таким действиям, как отвод взгляда или зажимание ушей руками, особенно если они сильно погружены в фильм. Хотя, если они тоже наслаждаются сильными эмоциями, они все равно могут иметь острые ощущения от просмотра.

Чувство облегчения

Люди могут наслаждаться фильмами ужасов из-за ощущения облегчения после того, как прошел страшный момент. Просмотр фильма ужасов может походить на эмоциональные американские горки, с четкими пиками и спадами страха и облегчения в течение фильма.

Они удовлетворяют болезненное любопытство

Многие фильмы ужасов содержат сверхъестественные темы и персонажей, таких как зомби, оборотни и вампиры. Так что они могут помочь удовлетворить повышенное любопытство. Элементы насилия, смерти, разрушения и гротеска могут предоставить любознательным людям безопасное пространство для исследования вещей, не безопасных (или социально приемлемых) в реальном мире.

Проверка достижения собственных границ

Фильмы ужасов могут отражать наши глубочайшие страхи и побуждать к самоанализу личных порогов страха и отвращения. Некоторым людям может быть интересно смотреть такие фильмы, чтобы лучше понять собственные границы. Это также может быть способом раздвинуть личные границы, чтобы потенциально стать менее робким или озлобленным в реальной жизни.

Одно из исследований показало, что поклонники фильмов ужасов имели меньший психологический стресс в первые месяцы пандемии COVID по сравнению с людьми, не считающими себя фанатами ужасов.

Они могут быть социальными

Некоторые люди говорят, что социальный аспект совместного просмотра ужастиков является значительной частью их привлекательности. Просмотр вместе с другими может помочь некоторым людям чувствовать себя безопаснее. Кроме того, это может помочь усилить эмоциональный опыт, подпитывая эмоции людей вокруг.

Фильмы ужасов тоже часто выбирают для вечерних свиданий. Если вы вместе испуганы, это хороший повод прижаться и утешиться друг другом.

Они доставляют нам удовольствие от чужого горя

Фильмы ужасов могут вызвать приятные эмоции, которые мы испытываем, когда наблюдаем за несчастьем других, известные как злорадство. Чаще всего это случается, когда мы чувствуем, что человек, испытывающий несчастье, заслуживает этого.

Во многих фильмах ужасов герои, которых постигла ужасная судьба, лишь побочны. В большинстве случаев эти несчастные души кажутся неприятными, и они часто делают глупые решения перед своим ужасным концом.

Несмотря на ужасную природу ужастиков, исследование показало, что поклонники этих фильмов имеют такой же уровень сопереживания, как и любой другой. То есть, фильмы ужасов – это лишь один из способов противостоять собственным глубочайшим страхам из-за безопасности выдумки.

Однако люди наслаждаются ими по многим причинам. И точный ответ отличается в зависимости от конкретного фильма и человека или людей, которые его смотрят.

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