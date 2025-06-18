Ученые научились всего за день избавляться от бессонницы: как работает новый метод

Проблемы с ночным отдыхом, такие как фрагментация сна или бессонница, вызывают все большее беспокойство у современных ученых. Тем неожиданнее и приятнее стал вывод исследователей, которые установили, что ситуацию можно существенно улучшить всего за один день.

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Как пишет издание Independent, помочь преодолеть расстройства сна может употребление рекомендованного количества фруктов в течение дня. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета и Университета Чикаго.

Фрагментация сна может иметь далеко идущие последствия, включая негативное влияние на здоровье сердца, память, обучение и регуляцию настроения. Плохой сон также может подталкивать людей вести нездоровый образ жизни, ведь из-за нехватки отдыха усиливается тяга к продуктам с высоким содержанием жиров и сахара.

Работа американских ученых, опубликованная в журнале Sleep Health, показала, что переход от диеты без фруктов к потреблению пяти чашек таких продуктов в день может существенно укрепить ночной сон. Речь идёт о 700-1000 граммов, в зависимости от типа фруктов.

Результаты этого исследования впервые обнаружили временную связь между выбором продуктов питания в определенный день и объективно измеренным качеством сна той же ночью. "Примечательно, что такое значительное изменение можно было наблюдать менее чем за 24 часа", – сказала эксперт по сну Эсра Тасали, которая стала соавтором нового исследования. "Модификации диеты могут стать новым, естественным и экономически эффективным подходом к достижению лучшего сна", – добавила она.

В исследовании приняли участие здоровые молодые люди, которые сообщали о своем ежедневном потреблении пищи с помощью специальной программы и носили наручный монитор, который позволял ученым объективно измерять их режим сна. Учёные специально изучали "фрагментацию сна" – показатель, который отражает, как часто человек просыпается или переходит от глубокого к поверхностному сну в течение ночи.

Исследователи обнаружили, что ежедневный рацион был связан со "значительными различиями" в последующем ночном сне. У тех, кто ел больше фруктов и овощей в течение дня, наблюдался более глубокий, непрерывный сон ночью. Также исследователи отметили, что те испытуемые, которые потребляли полезные углеводы, такие как цельные зерна, тоже имели лучший ночной отдых.

В общем, исследователи подсчитали, что люди, которые съедают рекомендованную им норму в пять чашек фруктов и овощей в день, могут почувствовать 16-процентное улучшение качества сна по сравнению с теми, кто не потребляет ни фруктов, ни овощей. "16 процентов – это очень существенная разница", – отметила доктор Тасали.

Ученые надеются провести дальнейшие исследования среди различных групп населения, чтобы изучить основные механизмы, которые могли бы объяснить положительное влияние употребления фруктов и овощей на качество сна. Основываясь на последних результатах, они порекомендовали диету, богатую сложными углеводами, фруктами и овощами тем, кто хочет достичь долгосрочного улучшения качества ночного отдыха.

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