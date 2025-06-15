Как быстро заснуть: ученые рассказали об элементарном способе

Проблемы с засыпанием знакомы многим. Нет ничего более утомительного, чем долгие ночные часы в постели, когда тело устало, а мозг отказывается "отключаться".

Видео дня

Однако современная наука предлагает неожиданно простой метод, который может улучшить качество сна. Детали рассказало издание Daily Mail.

Научное обоснование

Исследование, опубликованное в журнале Physiological Anthropology, подтвердило: снижение температуры тела перед сном является ключевым фактором, который запускает механизм засыпания. Когда тело охлаждается, организм начинает вырабатывать мелатонин – гормон, регулирующий циркадные ритмы и способствующий засыпанию.

Подошвы ног имеют высокую концентрацию специализированных сосудов, через которые организм может быстро отдавать тепло. Выставление одной ноги из-под одеяла способствует локальному охлаждению, что ускоряет общее снижение температуры тела и, соответственно, – засыпание.

Многие люди отметили, что давно интуитивно пользуются этим методом. Впрочем, не обошлось и без скепсиса. Некоторые выразили опасения относительно ночных "монстров" из-под кровати или более реальных угроз – например, укусов комаров или реакции домашних животных.

Другие подходы к регуляции температуры

Подтверждение эффективности температурной регуляции для улучшения сна есть и в других исследованиях. Например, в Японии было доказано, что теплая ванна за 1-2 часа до сна значительно улучшает продолжительность и качество сна. После ванны температура тела спадает быстрее, что ускоряет засыпание. Это связано с вазодилатацией - расширением сосудов кожи, которое позволяет теплу быстрее покидать организм.

Китайские исследователи рекомендуют 24-минутную ванночку для ног при температуре 42°C, которая, по их мнению, является оптимальной для улучшения сна.

Интересно, что другие исследования советуют обратное: надевать носки перед сном, чтобы усилить теплоотдачу. По заключению корейских ученых, согретые ноги способствуют постоянному притоку крови к поверхности кожи, а следовательно, помогают телу охлаждаться в целом. Это вызывает более быструю выработку мелатонина. Участники эксперимента, которые спали в носках, засыпали в среднем на 7,5 минуты быстрее и спали на 30 минут дольше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ужин перед сном влияет на пищеварение, вес и отдых.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.