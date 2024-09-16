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Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео

Ольга Липич
Наука Обоз
4 минуты
1,1 т.
Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео

Участники миссии Space X Polaris Dawn ("восход Полярной звезды") в воскресенье, 15 сентября, вернулись на Землю. Во время нее непрофессиональные астронавты совершили первый в истории частный выход в открытый космос.

Видео дня

Их капсула Dragon приводнилась у побережья Флориды в Мексиканском заливе. Кадры опубликовали на аккаунте Space X в социальной сети Х.

Это историческое событие, ведь во время пятидневного космического путешествия корабль Crew Dragon достиг рекордной высоты для орбиты вокруг Земли – около 1400 километров, что в три раза больше высоты Международной космической станции (МКС).

Вид на Землю с высоты рекордного космического полета Polaris Dawn:

В открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты.

Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео

"Приводнение Dragon подтверждено! Добро пожаловать обратно на Землю", – говорится в сообщении SpaceX.

В NASA заявили, что миссия стала "гигантским скачком вперед" для коммерческой космической отрасли.

Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео
Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео
Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео
Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео

Как известно, оплатил экспедицию Polaris Dawn 41-летний американский миллиардер Джаред Айзекман. Он стал первым в истории непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос. Всего на орбите побывали четыре космических туриста, кроме Айзекман в открытый космос выходили инженеры SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон, а также бывший подполковник ВВС США и пилот миссии Скотт Потит.

Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео
Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео

В течение пяти дней астронавты провели более 40 экспериментов, включая изучение влияния космических полетов на здоровье человека и тестирование межспутниковой лазерной связи между кораблем Dragon и спутником Starlink компании Space X.

Гиллис, скрипачка по образованию, взяла с собой инструмент и исполнила музыку из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" вместе с оркестрами на Земле. Ее игру транслировали на Землю с помощью спутника Starlink компании SpaceX в качестве проверки потенциала спутниковой сети для обеспечения связи в космосе.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети стремительно распространяется мнение, что компания Илона Маска Space X сфальсифицировала выход в открытый космос, похожий на инсценированный сговор о высадке на Луну. После появления видео астронавтов Polaris Dawn в космическом вакууме конспирологи заявили, что это не настоящие кадры.

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