Участники исторической миссии Polaris Dawn вернулись на Землю. Видео

Участники миссии Space X Polaris Dawn ("восход Полярной звезды") в воскресенье, 15 сентября, вернулись на Землю. Во время нее непрофессиональные астронавты совершили первый в истории частный выход в открытый космос.

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Их капсула Dragon приводнилась у побережья Флориды в Мексиканском заливе. Кадры опубликовали на аккаунте Space X в социальной сети Х.

Это историческое событие, ведь во время пятидневного космического путешествия корабль Crew Dragon достиг рекордной высоты для орбиты вокруг Земли – около 1400 километров, что в три раза больше высоты Международной космической станции (МКС).

Вид на Землю с высоты рекордного космического полета Polaris Dawn:

В открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты.

"Приводнение Dragon подтверждено! Добро пожаловать обратно на Землю", – говорится в сообщении SpaceX.

В NASA заявили, что миссия стала "гигантским скачком вперед" для коммерческой космической отрасли.

Как известно, оплатил экспедицию Polaris Dawn 41-летний американский миллиардер Джаред Айзекман. Он стал первым в истории непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос. Всего на орбите побывали четыре космических туриста, кроме Айзекман в открытый космос выходили инженеры SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон, а также бывший подполковник ВВС США и пилот миссии Скотт Потит.

В течение пяти дней астронавты провели более 40 экспериментов, включая изучение влияния космических полетов на здоровье человека и тестирование межспутниковой лазерной связи между кораблем Dragon и спутником Starlink компании Space X.

Гиллис, скрипачка по образованию, взяла с собой инструмент и исполнила музыку из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" вместе с оркестрами на Земле. Ее игру транслировали на Землю с помощью спутника Starlink компании SpaceX в качестве проверки потенциала спутниковой сети для обеспечения связи в космосе.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети стремительно распространяется мнение, что компания Илона Маска Space X сфальсифицировала выход в открытый космос, похожий на инсценированный сговор о высадке на Луну. После появления видео астронавтов Polaris Dawn в космическом вакууме конспирологи заявили, что это не настоящие кадры.

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