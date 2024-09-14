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Почему первый выход космических туристов в открытый космос запустил "теорию заговора" и что говорят конспирологи

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
1,7 т.
Почему первый выход космических туристов в открытый космос запустил 'теорию заговора' и что говорят конспирологи

Одной из обсуждаемых тем последних дней является исторический выход в открытый космос астронавтами-любителями миссии Space X Polaris Dawn. Однако в сети стали называть это событие "теорией заговора".

Видео дня

В Интернете стремительно распространяется мнение, что компания Илона Маска сфальсифицировала выход в открытый космос, похожий на инсценированный сговор о высадке на Луну. После появления видео астронавтов Polaris Dawn в космическом вакууме конспирологи заявили, что это не настоящие кадры, пишет DailyMail.

Почему первый выход космических туристов в открытый космос запустил "теорию заговора" и что говорят конспирологи

Напомним, что миссия Polaris Dawn стартовала в космос 10 сентября. А на третий день командир и спонсор полета Джаред Айзекман и специалист миссии Сара Гиллис вышли за пределы Crew Dragon в костюмах, никогда ранее не тестировавшихся в космосе.

SpaceX транслировала в прямом эфире почти двухчасовой процесс на своей странице в сети X. Хотя сам выход в космический вакуум длился около 10 минут.

Почему первый выход космических туристов в открытый космос запустил "теорию заговора" и что говорят конспирологи

Оказавшись в открытом космосе, Айзекман не летал вне корабля, как ожидали некотоые зрители, а лишь постоял на специальной платформе "Скайуокера", не отпуская поручни. Подобные действия провела и Сара Гиллис, побывавшая на открытом космическом пространстве несколько минут после Джареда.

Сразу после трансляций этих кадров зрительская группа начала остро комментировать увиденное. "Это выглядит так же фальшиво, как и тогда, когда NASA подделало кадры с Луны", – написал пользователь X Джеймс Доти.

"Ты говоришь о том, что высадка на Луну была фальсифицирована? А что чертовски с его левой рукой!", – ответил на предварительный комментарий Рэнди Боллинг, описывая роботизированные движения в космосе Джареда Айзекмана.

Почему первый выход космических туристов в открытый космос запустил "теорию заговора" и что говорят конспирологи

"Пока я сам не полечу в космос, я убежден, что это подделка", – написал пользователь X ifxgabriel.

Некоторые из корреспондентов пришли к мнению, что компьютерные игры о космосе выглядят более правдоподобно чем кадры от Space X.

Коментаторы утверждают, что полеты в космос – а также изображения и кадры, сделанные во время них – фальшивка еще со времен миссии "Аполлон".

Конспирологи утверждают, что определенные аспекты фотографий с миссии "Аполлон" – такие как ориентация теней, отсутствие звезд и размах американского флага – являются доказательством того, что высадка на Луну была подделкой.

Почему первый выход космических туристов в открытый космос запустил "теорию заговора" и что говорят конспирологи

Интересно, что теории заговора вокруг высадки на Луну обсуждаются уже более 50 лет, несмотря на большое количество фактической информации, доказывающей, что эти теории ошибочны.

Утверждения и комментарии вокруг миссии Polaris Dawn являются лишь отдельными предположениями. Ведь нет никаких фактических доказательств, подтверждающих идею о том, что SpaceX сфальсифицировала этот выход в открытый космос или любой аспект миссии Polaris Dawn.

OBOZ.UA ранее писал, что астронавты SpaceX Polaris Dawn совершили исторический первый частный выход в открытый космос.

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