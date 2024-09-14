Почему первый выход космических туристов в открытый космос запустил 'теорию заговора' и что говорят конспирологи

Одной из обсуждаемых тем последних дней является исторический выход в открытый космос астронавтами-любителями миссии Space X Polaris Dawn. Однако в сети стали называть это событие "теорией заговора".

Видео дня

В Интернете стремительно распространяется мнение, что компания Илона Маска сфальсифицировала выход в открытый космос, похожий на инсценированный сговор о высадке на Луну. После появления видео астронавтов Polaris Dawn в космическом вакууме конспирологи заявили, что это не настоящие кадры, пишет DailyMail.

Напомним, что миссия Polaris Dawn стартовала в космос 10 сентября. А на третий день командир и спонсор полета Джаред Айзекман и специалист миссии Сара Гиллис вышли за пределы Crew Dragon в костюмах, никогда ранее не тестировавшихся в космосе.

SpaceX транслировала в прямом эфире почти двухчасовой процесс на своей странице в сети X. Хотя сам выход в космический вакуум длился около 10 минут.

Оказавшись в открытом космосе, Айзекман не летал вне корабля, как ожидали некотоые зрители, а лишь постоял на специальной платформе "Скайуокера", не отпуская поручни. Подобные действия провела и Сара Гиллис, побывавшая на открытом космическом пространстве несколько минут после Джареда.

Сразу после трансляций этих кадров зрительская группа начала остро комментировать увиденное. "Это выглядит так же фальшиво, как и тогда, когда NASA подделало кадры с Луны", – написал пользователь X Джеймс Доти.

"Ты говоришь о том, что высадка на Луну была фальсифицирована? А что чертовски с его левой рукой!", – ответил на предварительный комментарий Рэнди Боллинг, описывая роботизированные движения в космосе Джареда Айзекмана.

"Пока я сам не полечу в космос, я убежден, что это подделка", – написал пользователь X ifxgabriel.

Некоторые из корреспондентов пришли к мнению, что компьютерные игры о космосе выглядят более правдоподобно чем кадры от Space X.

Коментаторы утверждают, что полеты в космос – а также изображения и кадры, сделанные во время них – фальшивка еще со времен миссии "Аполлон".

Конспирологи утверждают, что определенные аспекты фотографий с миссии "Аполлон" – такие как ориентация теней, отсутствие звезд и размах американского флага – являются доказательством того, что высадка на Луну была подделкой.

Интересно, что теории заговора вокруг высадки на Луну обсуждаются уже более 50 лет, несмотря на большое количество фактической информации, доказывающей, что эти теории ошибочны.

Утверждения и комментарии вокруг миссии Polaris Dawn являются лишь отдельными предположениями. Ведь нет никаких фактических доказательств, подтверждающих идею о том, что SpaceX сфальсифицировала этот выход в открытый космос или любой аспект миссии Polaris Dawn.

OBOZ.UA ранее писал, что астронавты SpaceX Polaris Dawn совершили исторический первый частный выход в открытый космос.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!