"Убийца городов": ученые обнаружили опасный астероид, который имеет рекордные шансы столкнуться с Луной
Астероид 2024 YR4, который ранее считали опасным для Земли, теперь больше угрожает Луне, чем нашей планете. По предварительной оценке, он имеет как минимум четырехпроцентную вероятность столкновения со спутником Земли уже в 2032 году. Это считается рекордным значением для всех обнаруженных астероидов, имеющих вероятность столкновения с нашей планетой. Вероятное столкновение с Луной может стать самым мощным ударом по спутнику за последние пять тысяч лет.
Как отмечают в NASA, "YR4 сейчас находится слишком далеко", чтобы точно определить его размер – предполагается, что его диаметр может составлять от 40 до 80 метров. В свою очередь CNN, ссылаясь на ученых из Европы, отмечает, что диаметр астероида не менее 60 метров – то есть это так называемый "убийца городов".
Что говорят в NASA
YR4 (2024 в названии объекта означает дату его открытия) входит в группу Аполлона, то есть его орбита пересекает орбиту Земли. Открыт астероид был с помощью ATLAS – системы последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей. Существовала трехпроцентная вероятность того, что 28 января 2025 года он может столкнуться с Землей, поэтому объект был обозначен как "потенциальная угроза".
Сейчас он удаляется от Земли, с февраля 2025 года его можно наблюдать только с помощью мощных телескопов. Следующее приближение к нашей планете состоится в декабре 2028 года, однако во время этого приближения опасность столкновения нулевая.
А вот в 2032 году существует около 4,3% шансов, что он врежется в Луну.
Что говорят ученые Европы
По приблизительной оценке, масса астероида составляет 2,3×108 кг. При таких значениях массы астероид, если бы он врезался в Землю, то высвободил бы энергию, эквивалентную 8,1 мегатоннам тротила. Это достаточно энергии, чтобы вызвать мощный взрыв и образовать ударный кратер, что "приведет к локальным разрушениям".
"Локальных" в данном контексте означает полное уничтожение города, вблизи которого метеор взорвется (все равно – или в воздухе, или при столкновении с поверхностью планеты). Именно поэтому он называется "убийцей городов". Астероиды с большей массой и диаметром специалисты называют "убийцами планет".
Зона возможного столкновения YR4 с Землей тянется от Тихого океана до Южной Америки, Атлантического океана, центральной Африки, а затем до северной Индии – смотрите ниже, где именно.
В чем именно угроза столкновения с YR4
В случае столкновения с Луной орбита последней не изменится. Однако на самом спутнике образуется кратер диаметром до 1 километра, а до 100 миллионов килограммов обломков и пыли поднимутся в космос.
Значительная часть этих обломков однозначно доберется до атмосферы нашей планеты, и вызовет красивый метеоритный дождь, видимый невооруженным глазом. Это будет яркое зрелище. Столкновение с Луной также можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом, однако это будет очень кратковременная вспышка.
Впрочем, обломки от удара по Луне будут лететь со сверхзвуковой скоростью. Таким образом, все спутники и космические аппараты на орбите Земли окажутся под угрозой повреждения или даже уничтожения. Столкновение YR4 с Луной может создать такое количество космического мусора, которое равно десятилетнему накоплению метеорной пыли.
"На поверхности Земли нет абсолютно никакой опасности для кого-либо. Мы не ожидаем падения больших валунов или чего-то большего, чем кубик сахара, а наша атмосфера прекрасно защитит нас от этого. Но они движутся быстрее пули. Поэтому, если они ударятся о какой-то спутник на орбите, это нанесет ему определенный вред", – объяснил профессор астрономии и физики Западного университета в Лондоне Пол Вигерт.
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