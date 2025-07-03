Летит сквозь Солнечную систему к Земле: ученые обнаружили вероятного межзвездного 'гостя'

Зафиксированных объектов, которые залетали в нашу Солнечную систему из других звездных систем, на самом деле не так много. До сих пор ученым удалось увидеть лишь два таких, и сейчас они надеются подтвердить визит третьего межзвездного "гостя" из далекого космоса.

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Как пишет издание LiveScience, астрономы обнаружили то, что, по их мнению, может быть "межзвездным объектом", пролетающим через Солнечную систему, и сейчас он направляется к нам. Он приблизится к Солнцу примерно через четыре месяца, прежде чем навсегда покинуть наш уголок космоса.

Недавно обнаруженный объект, ныне называемый A11pl3Z, был впервые обнаружен в данных, собранных в период с 25 по 29 июня Системой оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS). Эта система автоматически сканирует ночное небо с помощью телескопов на Гавайях и в Южной Африке. По данным EarthSky.org, таинственный объект 1 июля был подтвержден как Центром изучения околоземных объектов NASA, так и Центром малых планет Международного астрономического союза.

A11pl3Z, скорее всего, является крупным астероидом или, возможно, кометой. Его потенциальные размеры могут достигать 20 километров. Межзвездный гость движется к внутренней части Солнечной системы со скоростью около 245 000 км/ч и приближается к нам из той части ночного неба, где находится перемычка Млечного Пути.

Основываясь на скорости и траектории A11pl3Z, эксперты считают, что он появился из-за гравитационного воздействия Солнца и имеет достаточный импульс, чтобы пролететь прямо через наше космическое окружение, не замедляясь. Однако для более точного ответа нужны дополнительные наблюдения.

До сих пор научно было подтверждено только два межзвездных объекта, которые залетали в нашу Солнечную систему. Это были комета 2I/Borisov, которая приблизилась к Земле в 2019 году. А в 2017 году через нашу систему пролетел сигарообразный объект, который получил название Oumuamua. Тогда он попал в газетные заголовки, потому что некоторые астрономы предполагали, что он потенциально может быть инопланетным зондом. Однако дальнейшие наблюдения обнаружили, что это, скорее всего, космический камень, извергающий водород. Но ученые давно подозревали, что немало таких визитеров из глубин космоса проходят через наш сектор Вселенной и остаются необнаруженными.

В настоящее время A11pl3Z находится примерно в 3,8 раза дальше от Солнца, чем Земля. Его первое сближение с планетой произойдет 3 октября, когда он подойдет относительно близко к Марсу. Вскоре после этого он достигнет перигелия – своей ближайшей точки к Солнцу. Произойдет это 23 октября. В этот день объект подойдет к нашей звезде на расстояние, вдвое большее расстояние от Земли до Солнца.

В этот момент Земля будет находиться на противоположной от светила стороне. Поэтому A11pl3Z не будет представлять никакой опасности для нашей планеты. Объект, вероятно, ближе всего подойдет к Земле в декабре, когда уже будет находиться на пути из Солнечной системы.

Исследователи продолжат изучать объект в ближайшие недели и месяцы, чтобы узнать больше о его размере, форме и происхождении. Помогут в этом улучшенные способы отслеживания и получения изображений космических гостей, которые сейчас получили астрономы.

Например, обсерватория Веры Рубин – самый мощный в мире оптический телескоп, который недавно опубликовал свои первые изображения – скорее всего, будет полностью работоспособной к тому времени, когда A11pl3Z приблизится к нам. Телескоп этой обсерватории зарекомендовал себя как очень эффективный в обнаружении движущихся объектов, таких как астероиды.

Некоторые исследователи предложили использовать марсоходы NASA для фотографирования объекта, когда он пролетит близко к Красной планете. Ави Леб, астроном из Гарвардского университета, который первым предположил, что Oumuamua может быть инопланетным зондом, также предложил использовать космический телескоп Джеймса Уэбба для поиска признаков "негравитационного ускорения", которые указывают, возможно, на какую-то искусственную систему, которая может приводить A11pl3Z в движение.

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