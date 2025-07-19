Уникальное открытие: астрономы обнаружили новую планету, которая похожа на Юпитер

Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая находится в 400 световых годах от Земли. Она получила название TOI-4465 b. Планета по своим характеристикам похожа на Юпитер и представляет собой ценный объект для изучения газовых гигантов.

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Об этом пишет Mirror. Издание отмечает, что это открытие стало возможным благодаря совместным усилиям миссии NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite и сети любителей-астрономов Unistellar.

По словам старшего астронома Института SETI Франка Марчиса, TOI-4465 b является важным открытием, поскольку она помогает заполнить пробел в знаниях о планетных системах.

"TOI-4465 b – это "умеренный" Юпитер, который является ценным объектом для изучения газовых гигантов, заполняющих пробел между плодородными газовыми гигантами и теми, что находятся в нашем солнечном соседстве", – отметил астроном.

Планета TOI-4465 b совершает полный оборот вокруг своей звезды каждые 102 дня. Подтвердить ее существование было чрезвычайно сложно.

Ученые лишь один раз смогли зафиксировать сигнал транзита планеты (затмение звезды, вызванное прохождением планеты перед ней). После этого они собрали данные о радиальной скорости, чтобы определить движение звезды относительно Земли.

По словам исследователей, TOI-4465 b является наиболее массивной гигантской планетой с длительным периодом вращения, которая проходит перед звездой с металличностью, меньшей, чем у Солнца.

"Это отличный кандидат для дальнейших наблюдений за ее атмосферой, поэтому есть высокая вероятность, что космический телескоп Джеймса Уэбба будет наблюдать за этой планетой в будущем", – говорят астрономы.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые впервые увидели, как рождается планетная система, похожая на нашу Солнечную. Благодаря совместным усилиям телескопа Джеймса Уэбба и радиообсерватории ALMA астрономы зафиксировали ранний этап формирования планет – именно тогда, когда минералы только начинают зарождаться в протопланетном диске. История звезды HOPS-315 – это шанс заглянуть в космическую колыбель, откуда начинается все, говорят ученые.

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