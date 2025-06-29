Ученые обнаружили гигантскую комету, которая 'стреляет' струями в окрестностях Солнечной системы

Ученые заметили вспышку молекулярной активности гигантской кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн) из облака Оорта в окрестностях Солнечной системы. Астрономы зафиксировали, как из ее ядра выбрасывается угарный газ.

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Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters. Оно было проведено при помощи наземной радиообсерватории ALMA в феврале и марте 2024 года.

Комета C/2014 UN271 – крупнейшая в истории и вторая по удаленности активная комета из облака Оорта, ширина которой составляет 137 км (это на порядок больше большинства известных комет). Ученые обнаружили ее в 2014 году, когда она находилась на расстоянии 4,3 млрд км от Солнца, что сопоставимо с расстоянием до Нептуна.

Так, с помощью ALMA удалось выявить сложные и развивающиеся струи угарного газа, вырывающиеся из ядра кометы. 8 марта наблюдались две струи выбросов угарного газа с ядра, 17 марта одна из струй замечена не была, а зона наибольшего излучения угарного газа была сильнее смещена от ядра.

"Эти измерения дают нам представление о том, как работает этот огромный ледяной мир. Мы наблюдаем взрывные модели газовыделения, которые поднимают новые вопросы о том, как эта комета будет развиваться по мере своего путешествия к внутренней части Солнечной системы", – сказал Натан Рот, ведущий автор и научный сотрудник NASA.

По его словам, помимо необычайных размеров кометы, ее струи окиси углерода являются первыми, когда-либо наблюдавшимися на комете.

Сейчас C/2014 UN271 находится на полпути между Солнцем и Нептуном, на расстоянии в 16,6 раз превышающем расстояние от Земли до Солнца. Это делает ее вторым по удаленности от Солнца химически активным объектом из облака Оорта, когда-либо зафиксированным. Открытие предоставляет ученым первые прямые доказательства кометной активности на таком большом расстоянии от Солнца.

По мере ее приближения к Солнцу ученые ожидают, что все больше замороженных газов начнут испаряться, раскрывая еще больше информации о первоначальном составе кометы и ранней Солнечной системе.

Ожидается, что C/2014 UN271 пройдет перигелий своей орбиты в 2031 году, приблизившись к Солнцу на расстояние в 10,97 а. е., что сопоставимо с орбитой Сатурна. После этого она начнет обратное путешествие в облако Оорта. По разным оценкам, в следующий раз комета вернется во внутреннюю часть Солнечной системы через 2,8–4,5 млн лет.

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