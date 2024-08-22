SpaceX показала капсулы Crew Dragon для исторического полета вокруг Земли с частным выходом в открытый космос. Фото

Американская компания SpaceX представила капсулы Dragon для миссий астронавтов Polaris Dawn и Crew-9. Они будут запущены в космос 26 августа и 24 сентября 2024 года.

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Компания сообщила, что Double Dragons готовятся к полету в преддверии космических миссий Polaris Dawn и Crew-9. Обе капсулы стартуют с Космического побережья Флориды менее чем через месяц, пишет Space.com.

По информации SpaceX, Polaris Dawn – это первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, которую финансирует миллиардер-предприниматель Джаред Айзекман. В пятидневное путешествие на орбиту Земли полетят Айзекман, ведущий инженер по космическим операциям SpaceX и пилот миссии Скотт Потит и инженеры компании – Сара Гиллис и Анна Менон.

Это будет первый в истории частный выход в открытый космос, который достигнет расстояния в 700 километров от Земли – дальше, чем любая миссия с экипажем из эпохи Аполлона. Интересно, что Гиллис и Мэнон погрузятся в пустоту космоса глубже, чем любые женщины раньше. Ведь все астронавты Аполлона были мужчинами.

Polaris Dawn облетит нашу планету самостоятельно и не будет соединяться с Международной космической станцией (МКС).

Что касается Crew-9, то она станет девятой оперативной долговременной миссией астронавтов, которую SpaceX выполняет на МКС для NASA. Планируется отправка в орбитальную лабораторию астронавтов NASA Ника Хейга, Зину Кардман и Стефани Уилсон, а также Александра Горбунова из "Роскосмоса".

Однако этот состав может измениться. Ведь NASA рассматривает возможность использования Crew Dragon для возвращения астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора на Землю, с июня застрявших на МКС из-за неисправности космического корабля Boeing Starliner.

Если NASA решит, что слишком рискованно отправлять Уильямс и Уилмора домой на Starliner, они запустят Crew-9 только с двумя астронавтами на борту. И Crew Dragon этой миссией доставит астронавтов-ветеранов вместе с двумя членами экипажа домой в начале следующего года.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавтов Boeing Starliner, с июня застрявших на МКС, может спасти ракета SpaceX Илона Маска.

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