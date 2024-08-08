Астронавтов Boeing Starliner, с июня застрявших на МКС, может спасти ракета Илона Маска. Что известно

Пару американских астронавтов-ветеранов – 58-летнюю Суниту Уильямс и 61-летнего Барри "Бутч" Уилмора, с июня застрявших на Международной космической станции (МКС), может спасти ракета Илона Маска. Представители NASA признали, что неисправности на новой испытательной капсуле Boeing Starliner могут быть серьезнее, чем считалось изначально, и астронавты все-таки не могут воспользоваться ею для возвращения на Землю.

Видео дня

В течение нескольких месяцев американское космическое агентство уверяло, что Уильямс и Уилмор вернутся на Starliner, приуменьшая имеющиеся проблемы с капсулой. Однако из-за очевидных неисправностей космического аппарата, причину которых инженерам не удается понять, NASA все же решило изучить резервный вариант для астронавтов, пишет Space.com.

Напомним, что капсула Boeing Starliner стартовала из штата Флорида на борту ракеты-носителя Atlas V 5 июня 2024 года. Однако через несколько часов космическое агентство сообщило, что в капсуле произошло две утечки. Во время пристыковки капсулы к МКС 6 июня была обнаружена еще одна утечка, а через несколько дней, 10 июня, заметили еще одну. Кроме утечки гелия, во время полета временно вышли из строя пять двигателей.

Инженеры пытались дистанционно отремонтировать корабль Boeing, однако понять все детали неисправностей так и не удалось.

Руководитель программы коммерческого экипажа NASA Стив Стич рассказал, что агентство пригласило дополнительных экспертов по силовой установке в других подразделениях, таких как Лаборатория реактивного движения агентства, чтобы проверить, могут ли они заметить что-то, что инженеры Boeing и агентства CFT могли пропустить во время масштабных наземных и космических испытаний капсулы. Но на это нужно время.

В результате миссия, которая должна была длиться 8 дней, уже затянулась более чем на 60 дней. И похоже, завершится в следующем году. Ведь NASA рассматривает Crew-9 компании SpaceX для возвращения астронавтов на Землю.

Согласно плану на случай чрезвычайных ситуаций, следующая капсула SpaceX Crew Dragon направится в космическую станцию только с двумя астронавтами вместо четырех. Затем Суни Уильямс и Барри Уилмор присоединятся как полноправные члены экипажа космической станции на полгода и вернутся на Crew Dragon домой примерно в феврале 2025 года.

Несмотря на приблизительный план предстоящей миссии, Стив Стич подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, но его нужно будет принять до середины этого месяца.

В то же время представитель Boeing сказал, что верит в свой корабль. "Мы все еще верим в возможности Starliner и его обоснования полета. Если NASA решит изменить миссию, мы примем меры, необходимые для настройки капсулы для возвращения без экипажа", – сказал представитель компании.

OBOZ.UA ранее писал, что неисправный Boeing Starliner оставил астронавтов в космической ловушке на 54 дня: и конца этого не видно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!