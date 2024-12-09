'Мы приближаемся к 'зоне боевых действий': физики предупредили о пике активности Солнца, что приведет к катастрофе спутников

Физики предупреждают, что "мы быстро приближаемся к "зоне боевых действий" Солнца. По словам экспертов, это может быть даже хуже, чем солнечный максимум.

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Специалисты по космической погоде подчеркивают, что активность раскаленной звезды сохранится или даже увеличится после того, как солнечный максимум закончится и мы вступим в фазу солнечного цикла, которая называется "зоной боевых действий". Эта недостаточно изученная фаза, когда на Солнце возникают гигантские корональные дыры, может закончиться катастрофой для спутников, вращающихся вокруг Земли, пишет LiveScience.

Что такое солнечный максимум

По словам ученых, солнечный максимум – это период примерно 11-летнего солнечного цикла или цикла солнечных пятен, когда количество видимых темных пятен на раскаленной звезде достигает максимума.

В настоящее время мощные вспышки взрываются с солнечной поверхности и бросают облака заряженных частиц на Землю, вызывая интенсивные геомагнитные бури, говорят эксперты.

Ученые отмечают, что в середине этого периода магнитное поле Солнца полностью меняется, что приводит к окончательному уменьшению пятен и активности, пока мы не достигнем "солнечного минимума" и не начнется следующий цикл.

Известно, что активность Солнца возрастает за последние несколько лет, поэтому солнечный максимум может наступить раньше и быть активнее, чем ожидали ученые. В прошлом месяце эксперты по космической погоде подтвердили это и объявили, что максимум солнечной энергии уже наступил и он может занять год или больше.

Однако новая компания Lynker Space, занимающаяся прогнозированием космической погоды, опубликовала сообщение, в котором объясняется, что недавно реализуемая фаза солнечного цикла, известная как зона боевых действий, предположительно, начнется в следующем году.

Солнечный физик и вице-президент Lynker Space Скотт Макинтош сказал, что геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы может возрасти на 50% во время боевой зоны и это может занять до 2028 года.

Что такое "зона боевых действий"

Кроме известного 11-летнего цикла солнечных пятен, Солнце также имеет более длинный 22-летний цикл Хейла, который является временем, необходимым для того, чтобы магнитное поле нашей родной звезды изменилось, а затем вернулось назад, объясняют ученые.

По словам ученых, во время этого длительного цикла большие полосы магнетизма, известные как полосы цикла Хейла, возникают на полюсах Солнца и медленно мигрируют в экватор раскаленной звезды. Новая полоса появляется в обоих полушариях Солнца во время каждого максимума и длится до конца следующего цикла солнечных пятен.

В первой половине цикла солнечных пятен (от солнечного минимума до максимума) существует лишь одна полоса цикла Хейла в каждом из полушарий Солнца. Но во второй половине цикла (после максимума) в каждом полушарии есть две полосы, отмечают ученые.

Скотт Макинтош объяснил, что наложение этих гигантских полос является тем, что управляет циклом солнечных пятен. Когда в каждом полушарии есть только одна полоса, на Солнце возникает магнитный дисбаланс с более слабыми магнитными полями у экватора, что позволяет увеличивать количество черных пятен вокруг талии нашей родной звезды, сказал он.

Но когда устанавливается вторая полоса, это "уменьшает дисбаланс" и усложняет образование солнечных пятен, добавил Макинтош.

Большинство космических синоптиков не обращали внимания на полосы цикла Хэйла. Однако сейчас становится ясно, что магнитные полосы важнее, чем думали ученые.

Зона боевых действий – это новый термин, введенный Lynker Space для описания периода, когда две полосы цикла Хейла "борются за доминирование" в каждом из полушарий Солнца, сказал Макинтош.

Ученые предполагают, что зона боевых действий потенциально более опасна солнечного максимума. Ведь, во-первых, количество взрывающихся на Солнце солнечных вспышек остается высоким в течение нескольких лет после солнечного максимума.

А во-вторых, магнитное перетягивание каната между полосами цикла Хейла вызывает образование корональных дыр — гигантских темных пятен, созданных магнитным полем Солнца, пронизывающих солнечную корону или внешнюю атмосферу.

Угроза для спутников

Ученые успокаивают, что для большинства людей на Земле зона боевых действий представляет минимальную угрозу. Однако ее силу ощутят операторы спутников, поскольку вся эта дополнительная геомагнитная активность может привести к увеличению верхних слоев атмосферы.

Когда это произойдет, орбитальные космические корабли могут ощущать дополнительное сопротивление, заставляя их падать на Землю – это уже случалось во время текущего солнечного максимума, отмечают эксперты.

Поскольку новые спутники запускаются в рекордном количестве благодаря таким проектам, как созвездие Starlink от Space, шансы того, что солнечная погода спровоцирует все свыше катастрофические сбои в работе спутников, предостерегают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что пик активности Солнца в разгаре: хуже всего, возможно, еще впереди.

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