Космический мусор весом более 450 кг упал на деревню в Кении: впечатляющие фото и видео

Более 450 кг космического мусора упало на юге Кении. Исследователи определили, что это разделительное кольцо от ракеты весом более 450 кг и диаметром 2,5 метра.

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Обломки ракеты свалились с неба в пределах деревни в округе Макуэни. Сотрудники Кенийского космического агентства вместе с межведомственной командой смогли обеспечить безопасность в этом районе и забрать фрагменты для исследования, пишет FoxWeather.

Согласно сообщению NASA, "ракеты обычно поступают в несколько ступеней, каждая из которых оптимизирована для разных частей запуска. Когда каждая степень заканчивает свою часть, она отпадает, позволяя меньшей продолжить свое путешествие".

После обнаружения металлического фрагмента космического объекта в округе Макуэни Кенийское космическое агентство опубликовало заявление, где отметило, что это единичный случай и будет продолжено своевременное расследование в соответствии с международным космическим правом.

"Мы хотим заверить общественность, что объект не представляет непосредственной угрозы безопасности. Наши эксперты проанализируют объект, используют существующие рамки для идентификации владельца и будут информировать общественность о следующих шагах и результатах", – говорится в официальном заявлении Кенийского космического агентства.

OBOZ.UA ранее писал, что мертвый китайский спутник сгорел в ночном небе как блестящий огненный шар.

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