Самое длинное затмение века: ученые назвали дату и сказали, где будет видно

Летом 2027 года жители южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока станут свидетелями уникального астрономического явления – полного солнечного затмения, которое продлится более 6 минут. По оценкам ученых, оно станет самым длинным затмением как минимум до 2114 года.

Видео дня

По данным медиа, полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года пройдет над тремя континентами, а в зоне полной фазы окажутся около 89 миллионов человек – от побережья Испании до Красного моря и Африки. В пиковый момент Луна полностью закроет Солнце примерно на 6 минут 23 секунды. Из-за этого произойдет резкое затмение, температура снизится а на небе можно будет разглядеть звезды и планеты.

Такую продолжительность явления ученые объясняют сочетанием нескольких факторов. Луна будет находиться вблизи перигея, поэтому будет выглядеть больше, в то же время Земля после афелия будет видеть Солнце несколько меньше. Дополнительно тень Луны будет двигаться вблизи тропических широт, где ее скорость над поверхностью планеты меньше.

Самая длинная фаза полной темноты ожидается вблизи Луксора в Египте. Там затмение продлится более 6 минут. Полоса явления пройдет через Атлантический океан, Гибралтарский пролив, юг Испании и далее через Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию, Йемен и Сомали, прежде чем выйти в Индийский океан.

Италия не попадет в зону полной фазы, однако на большей части страны произойдет глубокое частичное затмение. В Риме и Ватикане будет закрыто около 75% солнечного диска, а на Лампедузе до 99,5%, что создаст эффект почти полных сумерек.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером воскресенья, 18 января, на Солнце произошла вспышка самого высокого класса Х. Ее зафиксировали астрономы во время наблюдений за активным солнечным пятном AR4341. Поток энергии и плазмы, по предварительным оценкам, может достичь Земли уже во вторник.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.