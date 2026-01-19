На Солнце зафиксировали вспышку максимально возможного класса Х: когда ждать магнитную бурю на Земле. Фото

Вечером воскресенья, 18 января, на Солнце произошла вспышка самого высокого класса Х. Ее зафиксировали астрономы во время наблюдений за активным солнечным пятном AR4341. Поток энергии и плазмы, по предварительным оценкам, может достичь Земли уже во вторник.

О событии сообщил американский научно-популярный сайт EarthSky.org, который специализируется на астрономии и космических явлениях. В сводке за 18 января указано, что вспышка имела мощность X1.95 и стала первой вспышкой класса Х в этом году.

В сообщении говорится: "В районе солнечного пятна AR4341 произошла мощная вспышка X1.95, которая высвободила энергию в космос и драматично осветила Солнце".

Изображения получены с помощью аппаратуры NASA SDO.

Вспышки класса Х считаются самыми мощными из возможных и в десятки раз превышают по энергии вспышки низших классов. Во время таких событий Солнце выбрасывает в космос значительные объемы плазмы и излучения. По данным EarthSky.org, первые изображения после вспышки указывают на возможный подъем солнечной материи, что требует дальнейшего анализа.

Что известно сейчас

Предварительные данные свидетельствуют, что вспышка произошла в активной области AR4341, которая имеет сложную магнитную конфигурацию. Именно этот регион в последние дни был основным источником солнечной активности. Специалисты отмечают, что пока рано окончательно утверждать, сопровождалась ли вспышка корональным выбросом массы в направлении Земли, однако ситуация находится под пристальным наблюдением.

За период с 17 по 18 января, по универсальному времени, на Солнце зафиксировали умеренный уровень вспышечной активности. Самой сильной до события класса Х была вспышка уровня M1.2, которая произошла 17 января в 23:46 UTC в активной области AR4341. Она кратковременно повысила солнечную активность и вызвала незначительное радиозатемнение над освещенным полушарием Земли.

Активные регионы

На видимом с Земли солнечном диске астрономы насчитали восемь активных областей. AR4341 сохраняла сложную магнитную структуру типа beta-gamma и дала наибольшее количество вспышек, включая самые мощные.

Область AR4343 с конфигурацией beta-delta продуцировала более слабые вспышки класса C, но сохраняла повышенный потенциал. Другие регионы, в частности AR4344, AR4342, AR4345 и AR4347, проявляли более низкую активность, однако общая магнитная обстановка на диске оставалась нестабильной.

Земля в этот период находилась под влиянием быстрого потока солнечного ветра из корональной дыры. Скорость потока достигала в среднем 670–750 км в секунду, с пиковыми значениями около 780 км в секунду.

Магнитное поле Земли колебалось от неустойчивого до активного состояния, фиксировались условия слабой геомагнитной бури уровня G1. Основным фактором оставалась северная ориентация компонента Bz, которая ограничивала длительное взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой.

Прогноз на дни

По оценкам специалистов, 18 января возможны геомагнитные бури слабого уровня из-за сохранения быстрого солнечного ветра. 19 января ожидаются неустойчивые и умеренно активные условия с постепенным ослаблением влияния. 20 января активность должна снижаться, хотя отдельные возмущения еще возможны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 4 ноября 2025, в 17:50 приборы наблюдения за Солнцем зафиксировали на нашей звезде большую вспышку класса X1.8. Это первая такая мощная солнечная вспышка за последние почти 5 месяцев. Об этом сообщила специалист по космической погоде Тамита Сков в соцсети Х. Она предупредила, что на дневной стороне Земли следует ожидать ухудшения приема радиосигнала и GPS.

