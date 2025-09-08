Почему у пар могут быть общие психические расстройства: объяснение ученых

Психические расстройства обычно рассматривают как индивидуальную проблему, однако новые исследования показывают: в долговременных отношениях партнеры нередко разделяют одни и те же диагнозы. Международная команда ученых доказала, что у супругов часто совпадают психиатрические заболевания.

В сфере психического здоровья огромную роль играет не только генетика или условия жизни, но и социальные связи. Ученые доказали, что пары имеют гораздо больше общего, чем только быт, интересы или мировоззрение. Биполярное расстройство, обсессивно-компульсивные проявления или даже шизофрения – все это может появляться у двух людей одновременно.

Команда исследователей проанализировала более 6 миллионов супружеских пар в Тайване, Дании и Швеции. Оказалось, что люди значительно чаще имели одинаковые психические расстройства, чем это могло бы произойти случайно.

Среди выявленных общих расстройств: шизофрения, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), депрессия, аутизм, тревожные состояния, биполярное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), зависимости от психоактивных веществ и анорексия.

"Большинство психических расстройств имеют постоянные корреляции у супругов в разных странах и даже между поколениями. Это свидетельствует о важной роли такого явления в динамике распространения психических болезней", – отмечают авторы.

Феномен получил название супружеской корреляции. Подобные явления уже фиксировали в религиозных убеждениях, политических взглядах, уровне образования или злоупотреблении алкоголем.

Ученые считают, что здесь действуют сразу три фактора:

Мы выбираем партнеров, похожих на себя. Наш выбор ограничен социальными и культурными рамками. После лет совместной жизни люди начинают уподобляться друг другу.

Какой из этих факторов главный – определить сложно, но все они влияют.

Несмотря на разные культуры и системы здравоохранения в странах, результаты оказались сходными. Несколько отличалась статистика только по ОКР, биполярному расстройству и анорексии.

Исследование имеет и ограничения: например, не учитывалось, познакомились ли пары до диагноза или после него. Однако масштабы выборки позволяют считать тенденцию достоверной.

Особенно показательно, что если оба родителя имеют одно и то же расстройство, то риск его проявления у детей значительно возрастает. Это ставит под сомнение представление о случайном характере выбора партнера, на котором основывается большинство генетических исследований.

Факт того, что люди с психическими расстройствами чаще выбирают друг друга, имеет большое значение для науки. Это дает новый контекст в изучении генетических и средовых факторов психических болезней и помогает лучше понять, какие методы лечения могут быть эффективными.

"Учитывая распространенность супружеской корреляции, исследователям стоит учитывать неслучайный выбор партнера при разработке генетических моделей психических расстройств", – заключают авторы.

