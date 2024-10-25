Действительно ли противоположности притягиваются в отношениях? Результаты исследования

По законам физики противоположные полюса притягиваются. Некоторые убеждены, что и в человеческих отношениях действуют эти законы, но это не так.

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Ряд исследований, проведенных за последние несколько десятилетий, показали, что люди, как правило, встречаются с людьми, более похожими на них самих. Ведь личности с общими чертами имеют больше шансов построить долговременные отношения, пишет LiveScience.

Действительно ли противоположности притягиваются

"Когда люди говорят о том, что противоположности притягиваются, это воспринимается как "О, я знаю такую пару, они вместе и у них не так много общего". Но это скорее исключение из правил. На самом деле сходство является надежным предвестником привлекательности", – сказала психолог из университета Вилланова в Пенсильвании Эрика Слоттера.

По словам ученых, сходство играет ключевую роль на всех этапах формирования отношений. "В основном люди говорят, что им нужны люди, похожие на них. Это касается разных атрибутов, таких как социально-экономический статус, религия, политическая ориентация и хобби", – отметила Слоттер.

Исследовател из Университета Колорадо Таня Горвиц изучала данные о людях, находившихся в долгосрочных отношениях. Результаты показали, что около 89% черт между партнерами были схожими. То есть если один человек много занимается спортом, его партнер, скорее всего, тоже. Это касалось политики, привычек или даже употребления психоактивных веществ.

Одной чертой, обычно отличающейся между партнерами, является то, как они берут на себя ответственность в социальных взаимодействиях, также известное как социальное доминирование, говорят ученые.

"Если оба партнера доминируют, они, как правило, конфликтуют. И, напротив, двое покорных людей, идущих по течению, могут никогда не решать проблемы в отношениях. Поэтому люди с противоположным социальным доминированием, как правило, счастливее", – добавила Слоттер.

Скорые свидания

Исследователи говорят, что двух отличающихся между собой людей может притягивать химия чувств. Исследования скорых свиданий обнаружили, что то, что мы хотим от партнера, не всегда совпадает с тем, к кому мы физически или эмоционально привлекаемся. Ученые говорят, что этот процесс невозможно объяснить.

По словам Эрики Слоттер, это отчасти потому, что когда мы общаемся с кем-то лицом к лицу, то все еще ищем сходства, но в более целостном ключе.

Исследователи отмечают, что со временем партнеры могут стать более похожими – это явление называется конвергенцией. Ведь совместное времяпрепровождение может изменить такие вещи, как привычки и образ жизни. Это также может увеличить привлекательность в развитии отношений, добавила Таня Горвиц.

Исследование 2000 года показало, что удовлетворенность отношениями зависела от того, считали ли люди своего партнера похожим на них. "Речь идет о субъективном суждении, которое вы делаете. Если вы чувствуете, что этот человек похож на вас, то вперед! Потому что это, кажется, самое важное", – подытожила Эрика Слоттер.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые открыли секрет счастливых семейных отношений.

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