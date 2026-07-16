Недооцененный регион Италии назвали лучшим для летнего отдыха

Современные путешественники всё чаще ищут альтернативу переполненным мегаполисам и популярным курортам, стремясь найти уютные и аутентичные места. Новое исследование, в ходе которого был проанализирован более полусотни малоизвестных локаций, определило места, пользующиеся популярностью в социальных сетях Instagram и TikTok.

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Эксперты оценивали номинантов по многим критериям, в частности по количеству посетителей, погодным условиям, ценам на жилье и отзывам туристов. В результате этого масштабного анализа первое место занял итальянский регион Апулия, который признали идеальным вариантом для незабываемого летнего отдыха, пишет Travel + Leisure.

Аналитики подробно изучили, насколько часто привлекательные, но недооцененные уголки планеты упоминаются путешественниками в качестве достойной альтернативы традиционным туристическим магнитам. Оказалось, что пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями и видео уникальной архитектуры и пейзажей, которые по своей красоте не уступают раскрученным курортам, но предлагают гораздо более спокойную атмосферу. Благодаря такому комплексному подходу исследователям удалось составить точный список мест, где можно получить максимум положительных впечатлений без лишнего шума и чрезмерных финансовых затрат.

Полный список лучших недооцененных туристических направлений мира:

Апулия, Италия – 16,2 миллиона хештегов в Instagram Окинава, Япония – 14 млн Сардиния, Италия – 9,6 млн Пусан, Южная Корея – 5,1 млн Гданьск, Польша – 4,8 млн Турин, Италия – 4,4 млн Каппадокия, Турция – 3,6 млн Нара, Япония – 3,5 млн Менорка, Испания – 3,4 млн Ла-Пас, Мексика – 2,9 млн

Апулия стала фаворитом летнего сезона

Этот солнечный регион на юго-востоке Апеннинского полуострова покорил сердца пользователей социальных сетей, собрав более 16 миллионов публикаций. Путешественников со всего мира привлекают здешние белоснежные городки, старинные архитектурные памятники и невероятно прозрачная бирюзовая вода. Хотя ежегодно сюда приезжает около 6,7 миллиона гостей, здесь нет такого критического наплыва людей, как в Риме или Венеции, что позволяет насладиться настоящим итальянским колоритом при комфортной летней температуре, которая в среднем составляет 29 градусов по Цельсию.

Помимо визуальной эстетики, Апулия предлагает прекрасные практические условия для отдыха, ведь на территории региона расположено более полутора тысяч разнообразных достопримечательностей и интересных мест. У путешественников есть огромный выбор жилья – для бронирования в июне доступно более 830 отелей, а средняя стоимость недельного пребывания составляет вполне приемлемые 639 долларов (28 455 грн).

Сочетание живописной береговой линии, глубоких культурных традиций и умеренных цен делает этот южный край бесспорным лидером для тех, кто мечтает об уютном и ярком летнем путешествии.

OBOZ.UA писал о городе, где туристов ждут древние достопримечательности, прозрачное озеро и приятные цены.

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