Дешево и невероятно красиво: туристам посоветовали альтернативу озеру Комо

Итальянское озеро Комо уже давно стало символом роскошного отдыха, однако поездка туда зачастую обходится недешево. Тем, кто мечтает о живописных пейзажах, исторической атмосфере и отдыхе у воды без значительных затрат, эксперты советуют обратить внимание на другое европейское направление.

Видео дня

Речь идет о городе Охрид в Северной Македонии, который всё чаще называют скрытой жемчужиной Балкан. Здесь туристов ждут древние достопримечательности, прозрачное озеро и цены, значительно ниже, чем на популярных курортах Италии или Франции, — уверяет Travel Off Path.

Древний город на берегу одного из старейших озер Европы

Охрид расположен на побережье одноимённого озера, которое считается одним из самых глубоких и древних в Европе. Несмотря на то, что Северная Македония не имеет выхода к морю, именно это озеро стало главной природной достопримечательностью страны и привлекает туристов со всего мира.

Город часто называют "Иерусалимом Балкан", ведь, по преданию, здесь когда-то насчитывалось около 365 церквей – по одной на каждый день года. Старый город очаровывает узкими мощеными улочками, традиционными домами, ремесленными лавками и многочисленными историческими достопримечательностями.

Среди самых известных мест – церковь Святого Иоанна Канео, возвышающаяся на скале над озером, крепость Самуила с панорамными видами на город и античный театр, открытый для посетителей. Именно сочетание античного, византийского, средневекового и османского наследия делает Охрид одним из самых интересных исторических городов Балкан.

Кристально чистое озеро, пляжи и доступные цены

Охридское озеро поражает невероятно прозрачной водой, видимость в которой достигает около 20 метров. Благодаря подземным источникам вода здесь остается прохладной даже в разгар лета, но это не мешает туристам наслаждаться купанием.

В городе и его окрестностях есть несколько популярных пляжей. Канео привлекает уютной бухтой возле знаменитой церкви, Потпеш пользуется популярностью среди местных жителей, а Метрополис предлагает развитую курортную инфраструктуру с отелями, ресторанами и прокатом шезлонгов. Любителям активного отдыха также понравится Cuba Libre Beach Bar, где устраивают вечеринки, работают пляжные бары и звучит живая музыка.

Еще одним преимуществом Охрида остается его доступность. Бюджетное жилье здесь можно найти от нескольких десятков долларов за ночь, а комфортабельные отели стоят значительно дешевле, чем на многих популярных европейских курортах. Недорогими остаются и рестораны, кафе и пляжные услуги, поэтому город считается одним из самых выгодных направлений для летнего отдыха в Европе.

OBOZ.UA предлагает европейские направления для отдыха, где вы сможете отдохнуть от толп.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.