На Марсе нашли гигантские паутины с сюрпризом: ученые удивлены

Ученые зафиксировали на Марсе необычные геологические структуры, внешне напоминающие гигантскую паутину, покрытую крошечными сферическими образованиями. Неожиданное открытие сделал марсоход NASA Curiosity во время исследований в кратере Гейл.

Фотографии вызвали оживленное обсуждение в научном сообществе из-за их "биологического" вида. Несмотря на это, исследователи отмечают: речь идет именно о геологии, а не о следах жизни. Открытие, однако, может пролить свет на водное прошлое Красной планеты, пишет Live Science.

Загадочные структуры на склонах горы Шарп

В течение последних восьми месяцев Curiosity изучает систему каменистых хребтов, известную как "коробчатая структура", на склонах горы Шарп.

Эти перекрестные гряды простираются на десятки километров и, по оценкам ученых, сформировались миллиарды лет назад в результате циркуляции грунтовых вод под поверхностью Марса. Орбитальные аппараты заметили их еще в 2006 году, однако детально исследовать удалось лишь теперь.

Особое внимание привлекли новые снимки, обнародованные в конце февраля. На них видно, что некоторые хребты покрыты мелкими узелками неправильной формы, которые ранее на Марсе не наблюдали. По форме они напоминают миниатюрные яйца или сфероиды, что и стало главной загадкой для исследователей.

Сходство этих образований с так называемой породой "паутинное яйцо", которую ранее зафиксировал марсоход Perseverance в кратере Джезеро, лишь усилило интерес ученых. Происхождение обоих типов структур остается непонятным, а единой версии их формирования пока нет.

По словам планетолога Тина Сигер из Университета Райса, узелки могли возникнуть в результате повторных эпизодов движения грунтовых вод. Вероятно, хребты сначала были "сцементированы" минералами, а позже вокруг них оседали дополнительные минеральные образования. В то же время исследовательница подчеркивает, что для подтверждения этой гипотезы нужны новые измерения.

Что открытие означает для науки

Несмотря на жуткий вид "марсианских паутин", в NASA отмечают: никаких доказательств связи этих структур с внеземной жизнью нет. Речь идет о сложных геологических процессах, обусловленных водой, минералами и миллиардами лет эрозии марсианскими ветрами.

В то же время место находки имеет большое значение для понимания климатической истории планеты. Расположение коробчатых структур высоко на склонах горы Шарп свидетельствует, что уровень грунтовых вод в прошлом мог быть значительно выше, чем считалось ранее. Это означает, что вода могла задерживаться в этом регионе длительное время.

Именно такие условия — теплая подземная среда и соленая жидкая вода – на Земле считаются потенциально пригодными для микробной жизни. На это ранее обращала внимание и Кирстен Зибах, ученый миссии Curiosity, отмечая, что подобные минералы могли бы хранить следы древних биологических процессов, если они когда-то существовали.

Однако исследования затрудняет сложный рельеф местности. Коробчатая структура считается одной из самых опасных для передвижения марсохода с момента его посадки в 2012 году. Инженеры вынуждены тщательно прокладывать маршрут, учитывая также повреждение одного из колес аппарата. Несмотря на трудности, команда Curiosity убеждена: дальнейшие наблюдения помогут раскрыть одну из самых интересных геологических загадок Марса.

