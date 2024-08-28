Космическая эпопея продолжается: запуск Polaris Dawn с астронавтами-любителями отложили на несколько дней. Что случилось

Историческая миссия астронавтов Polaris Dawn от SpaceX снова отложена. Это уже третий перенос запуска.

Видео дня

На этот раз миссию отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Точной даты запуска нет, однако известно, что до 30 августа его точно не будет, пишет Space.com.

Первоначально планировалось, что Polaris Dawn будет запущен в понедельник, 26 августа из космического центра Кеннеди NASA во Флориде, но SpaceX отложила миссию на день, чтобы провести больше проверок перед полетом. Однако и 27 августа запуск не состоялся из-за утечки гелия. А запланированный старт на 28 августа сорвала матушка-природа

"Из-за неблагоприятной прогнозируемой погоды в районах прилива Dragon у побережья Флориды мы прекращаем сегодняшний вечер и завтрашний запуск Falcon 9 Polaris Dawn. Команды будут продолжать следить за погодой для благоприятных условий для запуска и возвращения", – объявили представители SpaceX.

Напомним, что Polaris Dawn – первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, которую финансирует миллиардер-предприниматель Джаред Айзекман. В пятидневное путешествие на орбиту Земли полетят Айзекман, бывший подполковник ВВС США и пилот миссии Скотт Потит, а также инженеры SpaceX – Сара Гиллис и Анна Менон.

Интересно, что Polaris Dawn станет первым космическим полетом для Потита, Гиллис и Менон. А вот Айзекмен уже находился на орбите в сентябре 2021 года в рамках пионерской миссии SpaceX Inspiration4.

Будущая миссия войдет в историю космических полетов сразу несколькими важными моментами. Во-первых, это будет первый в истории частный выход в открытый космос. Во-вторых, Polaris Dawn преследует цель отправить Dragon на максимальную высоту около 1400 километров – больше, чем любая миссия с экипажем из эпохи Аполлона. И в-третьих, Сара Гиллис и Анна Мэнон погрузятся в пустоту космоса глубже, чем любые женщины раньше. Ведь все астронавты Аполлона были мужчинами.

OBOZ.UA ранее писал, что SpaceX Илона Маска провалила исторический запуск Polaris Dawn с астронавтами-любителями из-за опасной утечки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!