SpaceX Илона Маска провалила исторический запуск Polaris Dawn с астронавтами-любителями: произошла опасная утечка

Polaris Dawn, которая является первой в истории частной миссией в открытый космос, должна была стартовать 27 августа. Но утечка гелия повлекла задержку запуска по меньшей мере на 24 часа.

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Запуск капсулы на вершине ракеты Falcon 9 намечен на утро 28 августа. Историческое событие стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде NASA и за ним можно будет наблюдать через вебтрансляцию SpaceX, пишет Space.com.

"Команда внимательнее изучает утечку гелия со стороны земли на пуповине Quick Disconnect. Falcon и Dragon остаются здоровыми, а экипаж продолжает быть готов к своей многодневной миссии на низкой околоземной орбите. Возможность следующего запуска не раньше среды, 28 августа", – объявили представители компании SpaceX.

По информации SpaceX, Polaris Dawn – первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, которую финансирует миллиардер-предприниматель Джаред Айзекман. В пятидневную поездку на орбиту Земли полетят Айзекман, бывший подполковник ВВС США и пилот миссии Скотт Потит и инженеры SpaceX – Сара Гиллис и Анна Менон.

Айзекман и Гиллис проведут выход в открытый космос на третий день миссии. Это будет первая вне корабельной деятельности, которая когда-либо осуществлялась во время коммерческого космического путешествия.

Polaris Dawn также стремится достичь максимального расстояния примерно в 1400 километрах от Земли. Это будет дальше, чем любая миссия с экипажем со времен "Аполлона-17" в 1972 году.

OBOZ.UA ранее писал, что SpaceX показала капсулы Crew Dragon для исторического полета вокруг Земли с частным выходом в открытый космос.

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