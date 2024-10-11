Как череп человека. Спутник сделал жуткое фото Флориды и урагана 'Милтон' из космоса

Спутник сделал жуткое фото урагана "Милтон". На снимке из космоса мощные потоки ветра принимают форму человеческого черепа перед тем, как достичь Флориды.

Видео дня

Старший метеоролог Weather Channel Стю Остро поделился устрашающей фотографией в сети X. А также сравнил ее с похожим изображением урагана "Мэтью" в 2016 году, пишет DailyMail.

Зловещее изображение появилось за несколько минут до того, как "Милтон" поразил штат Флорида, унеся жизни по меньшей мере девяти человек.

Метеоролог Стю Остро сравнил "Милтон" с ураганом "Мэтью". В 2016 году он налетел на Гаити как шторм четвертой категории, повлекший сильные наводнения, оползни и повреждения инфраструктуры. Тогда погибло более 500 человек и десятки тысяч покинули свои дома.

Еще один пользователь сети X – Storm Chaser Rob из Алабы – поделился видео спутникового радара, когда "Милтон" превращался в зловещую фигуру.

"У нас есть череп. Это ужасающее изображение. От этого мороз по спине прошел. Об урагане "Милтон" еще долго будут говорить", – написал он.

Ранее OBOZ.UA публиковал фото урагана "Милтон" из космоса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!