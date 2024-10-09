Как выглядит ураган Милтон из космоса: удивительные кадры

Астронавт NASA Мэттью Доминик сделал удивительные кадры из космоса надвигающегося на США урагана Милтон. Из окна капсулы Dragon Endeavour можно разглядеть всю мощность ветровых масс, двигающуюся к берегу Флориды.

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Из-за этого урагана капсула SpaceX Crew Dragon вместе с астронавтами не может покинуть Международную космическую станцию (МКС). Своими изображениями и впечатлениями от мощного шторма Мэттью Доминик поделился на своей странице в сети X.

"Мы пролетели над ураганом Милтон. Вот вид из окна Dragon Endeavour. Ожидайте много изображений из этого окна, поскольку именно здесь я сплю, пока мы ждем, чтобы отсоединиться и вернуться на Землю", – написал астронавт NASA под опубликованными фото.

По информации NASA, в начале марта капсула Dragon Endeavour доставила Мэттью Доминика в орбитальную лабораторию вместе с тремя другими астронавтами.

Экипаж миссии SpaceX Crew-8 должен был вернуться на Землю в понедельник, 7 октября, но ураган Милтон вмешался в планы. Ведь шторм продвигается через Мексиканский залив и может повлиять на воду запланированной зоны посадки космической капсулы.

В результате переговоров, NASA и SpaceX перенесли запланированное отстыковку Crew-8 не ранее 13 октября.

Шторм также заставил NASA отказаться от запланированного на 10 октября запуска миссии Europa Clipper стоимостью в 5 миллиардов долларов из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Ранее OBOZ.UA писал, что на США надвигается мощный ураган "Милтон", под угрозой миллионы людей.

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