Фермер потерял молоток, а случайно нашел клад на миллионы: что скрывалось в земле

Эрик Лоус, житель графства Саффолк в Великобритании, с помощью металлоискателя искал потерянный на поле молоток своего друга-фермера Питера Уотлинга. Поиски длились всего несколько минут – металлоискатель практически сразу после включения подал сигнал о наличии в земле металла. Но это оказался не потерянный молоток, а спрятанный в земле клад.

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Правда, молоток тоже был найден – уже через несколько дней после обнаружения клада. Сейчас и то, и другое являются едва ли не главными экспонатами Британского археологического музея. OBOZ.UA рассказывает, что известно об этих находках.

О чем речь

Это произошло еще в 1992 году, на поле недалеко от Мид-Саффолка. После всех этих лет исследований археологи стали с уверенностью говорить: Питер Уотлинг и Эрик Лоус искали молоток на поле, где за два тысячелетия до того находилось небольшое поселение саксов. А теперь это палеолитическое поселение известно во всем мире.

Речь идет о поселении Хоксн – это название происходит от древнеанглийского обозначения, означавшего"поселение племени Хоксан". Несмотря на небольшие размеры поселения, Хоксн стал всемирно известным местом благодаря двум уникальным археологическим и геологическим находкам.

Первую – Хоксненское сокровище – обнаружили Питер Уотлинг и Эрик Лоус (а также многие археологи, работавшие на месте находки уже после успешных фермеров).

Вторая – это само палеолитическое поселение. Хоксн дал название целой геологической эпохе Британских островов – Хоксненскому межледниковому этапу. Это место стало одним из первых доказательств того, что человечество существовало гораздо раньше, чем когда-то считалось.

Кроме того, согласно британским легендам, именно возле Хоксна в 869 году принял мученическую смерть от рук викингов король Восточной Англии Святой Эдмунд.

Как нашли клад

В ноябре 1992 года Питер Уотлинг потерял молоток на своем поле. Он несколько недель пытался отыскать свой потерянный инструмент, но предположил, что мог не заметить его и перепахать вместе с землей.

Но его сосед Эрик Лоус, садовник на пенсии, предложил найти молоток с помощью металлоискателя, который ему подарили.

Именно Эрик Лоус держал в руках металлоискатель, когда был найден клад. И поэтому именно он, а не Питер Уотлинг, считается тем, кто нашел клад.

Господа Уотлинг и Лоус всего несколько раз перевернули землю лопатами. Практически сразу увидев золотые монеты и ложки, они остановились, оставили остальную часть клада там, где он был спрятан, и позвонили в полицию и местное археологическое общество.

Что получили фермеры

Полицейское "расследование" длилось почти год, и только в сентябре 1993 года правоохранительные органы официально признали найденные вещи общим весом примерно 35 килограммов, уже переданные ученым, кладом. К тому времени уже была подсчитана приблизительная стоимость находки, и Эрику Лоусу выплатили 1,75 миллиона фунтов стерлингов (104,4 миллиона гривен по текущему курсу, – OBOZ.UA.).

Эрик Лоус не был юридически обязан делиться премией с Уотлингом, но все равно поделил с ним деньги пополам.

Мистер Уотлинг получил значительную сумму, а вот молоток потерял – Британский музей уговорил фермера оставить этот инструмент для будущей (на тот момент) экспозиции.

Что говорят ученые

Из 40 "великих кладов", обнаруженных в Великобритании, Хоксненский клад считается "самым большим и самым поздним из когда-либо найденных в Соединенном Королевстве". Конечно, за эти годы его несколько раз пополняли археологи, которые впоследствии начали раскопки в Хоксе. Но – именно пополняли, потому что основную часть сокровищ нашли именно благодаря фермерам с металлоискателем.

Ученые говорят, что Хоксненский клад помогает лучше понять историю того времени, когда он был спрятан в земле. Это "один из самых бурных периодов в истории Британии", а именно отделение острова от Римской империи в 410 году нашей эры.

Конец IV века нашей эры был неспокойным временем для Римской империи. Ее территория простиралась по всему Средиземноморью, включая все земли, которые впоследствии станут Италией, Испанией, Грецией и Францией, а также значительные части Северной Африки, Турции и Британии. Но именно в это время Западная Римская империя пришла в упадок.

"Годы с конца IV века до 450 года, период пика британских накоплений, стали свидетелями многочисленных вторжений германских и гуннских племен в Римскую империю, сопровождавшихся масштабными опустошениями и разрушениями", – говорит археолог Питер Гест, один из самых известных исследователей Хоксненского клада (известность ему принесла научная книга об этом кладе).

Как бы то ни было, до сих пор ученые не знают, кто закопал клад и почему его не нашли раньше.

Что еще нашли

В 2024 году в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии было найдено 1540 кладов, что является самым высоким показателем с начала ведения учета. Чаще всего находки делали в Норфолке (138 таких находок, тогда как вышеупомянутый Саффолк "принес" лишь 85). Однако подавляющее большинство этих находок в Британском археологическом музее "рассмотрели с улыбкой и вежливо вернули тем, кто их нашел".

Однако, как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году археологи в Англии все-таки обнаружили уникальный клад, состоящий из 321 редкой серебряной монеты. Находка была обнаружена в идеальном состоянии на месте строительства атомной электростанции.

А уже в этом году на Волыни ученые сделали открытие, которое уже называют беспрецедентным для всей территории Киевской Руси. В ходе масштабных спасательных раскопок в пределах княжеского Владимира был найден клад, поражающий количеством и сохранностью предметов. Речь идет не только о драгоценностях, но и о целостном вещевом комплексе, который позволяет по-новому взглянуть на торговлю и городскую жизнь домонгольского периода.

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