Археологи нашли уникальный клад времен Киевской Руси. Фото

На Волыни археологи сделали открытие, которое уже называют беспрецедентным для всей территории Киевской Руси. Во время масштабных спасательных исследований в пределах княжеского Владимира был найден клад, поражающий количеством и сохранностью предметов.

Речь идет не только о драгоценностях, но и о целостном вещевом комплексе, который позволяет по-новому взглянуть на торговлю и городскую жизнь домонгольского времени. Подробностями поделился в Facebook Виктор Баюк, историк и археолог, руководитель экспедиции.

Волынская археологическая экспедиция "Охранная археологическая служба Украины" сообщила об одном из ключевых результатов спасительных археологических исследований, проведенных в 2025 году в историческом урочище "Апостольщина" – на территории Окольного города княжеского Владимира на Волыни.

Кроме значительного количества различных находок, о которых сообщалось ранее, в тайнике археологического объекта № CLXXXVII (187) был обнаружен уникальный клад, который уже получил неофициальное название "Сокровище купца".

"Сокровище купца" состоит из:

573 целых древнерусских стеклянных браслетов;

массивного креста-энколпиона (облачение священника высокого ранга);

9 бронзовых и 8 мраморных небольших нательных крестиков;

18 ромбических пряжек;

5 серебряных височных колец;

свинцовой накладки в виде стилизованного под трезубец сокола;

щиткового серебряного перстня, бронзового кистеня, пломбы с солярным знаком в круге "дорогочинского типа" и ряда других вещей и их фрагментов".

Комплекс из Владимира насчитывает 109 типов браслетов, которые отличаются формой (витые, гладкие, трапециевидные), цветом (зеленые, синие, фиолетовые, желтые, золотистые в разных оттенках) и диаметром – от 4,0 до 5,9 см. Часть изделий представлена сериями от 5 до 31 экземпляра, другие встречаются в единичных образцах или небольших группах.

Сейчас ученые информируют только о браслетах, которые сохранились целыми. Реконструкция многочисленных фрагментов, найденных в том же тайнике, должна существенно дополнить коллекцию.

"Исходя из наполнения "Сокровище купца" можно определить как вещевой. Владельцем такого богатства должен был быть купец, который целенаправленно привез вещи на торжище во Владимир или же бежал со своим товаром на Волынь от войны", – пояснил Виктор Баюк.

Археологи также связывают обстоятельства сокрытия клада с событиями монголо-татарского нашествия.

"Относительно обстоятельств тайника то вполне очевидно, что он был оставлен непосредственно во время монголо-татарского Батыева нашествия на центр удельного Волынского княжества – княжеский Владимир в конце зимы 1241 года", – объяснил ученый.

Эти события описывает Галицко-Волынская летопись: "И пришел он (Батый) к Владимиру, и взял его копьем, и выбил его без пощады, так же и город Галич, и других городов много, что им нет числа".

Ученые отмечают: результаты исследований имеют исключительное значение, ведь впервые выявлен столь многочисленный и целостный комплекс женских украшений домонгольского времени, которые ранее встречались лишь в единичных образцах. Это позволяет комплексно проанализировать одну из важных категорий городской материальной культуры Киевской Руси.

После завершения научной обработки все материалы будут переданы во Владимирский исторический музей имени Емельяна Дверницкого для создания экспозиции. Также не исключается дальнейшее экспонирование находок в музеях национального уровня.

