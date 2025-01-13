'Я дрожал, когда его раскопал': в Англии нашли клад редких монет XI века

Археологи в Англии нашли уникальное сокровище, насчитывающее 321 редкую серебряную монету. Находка была обнаружена в безупречном состоянии на месте строительства атомной электростанции.

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Монеты были завернуты в ткань и свинец. Это свидетельствует о том, что владелец сребренников, возможно, пытался защитить их во время закапывания, чтобы избежать их конфискации, пишет LiveScience.

Археологи обнаружили клад монет при раскопках на побережье Саффолк в восточной Англии, где в 2024 году началось строительство новой атомной электростанции под названием Sizewell C. "Я дрожал, когда его раскопал. Информация, которую мы получаем из этого клада, потрясающая", – заявил археолог Эндрю Пегг.

По словам исследователей, некоторые из найденных монет происходят из небольших сельских монетных дворов, а потому достаточно редки – датируются между 1036 и 1044 годами.

Это означает, что они совпадают с началом правления англосаксонского короля Эдуарда Исповедника. Эксперты отмечают, что это был бурный период английской истории, во время которого король изгнал и конфисковал собственность нескольких представителей элиты, впавших в его немилость.

Ученые отмечают, что стоимость монетного клада XI века, которая составляла 320 пенсов, была бы значительной суммой для большинства людей того времени. Это достаточно, чтобы купить около 16 коров, отметил Александр Блисс, специалист по монетам из OCA (Oxford Cotswold Archaeology) – организация, которая раскопала монеты.

"Возможно, владелец клада был озабочен новым режимом или социальной нестабильностью. Поэтому принимал меры, чтобы скрыть свои богатства. В Англии известны три казны этого периода (1042–1044), что подтверждает мнение о том, что первые годы правления короля Эдуарда не были спокойными", – добавил Блисс.

Эксперт также подчеркнул, что англосаксонские монетные сокровища относительно редки, и обнаруженное сокровище выделяется тем, что археологи раскопали его с сохранившимся текстильным мешочком.

"Сохранение мешочка было очень важным, поскольку он является частью общего "объекта" как один из элементов удержания монет. Мы также хотели понять, был ли свинец просто куском листа или был отсоединен от большего элемента", – сказал Александр. Блисс.

Археологи раскрыли мешочек в лаборатории и определили, что свинцовая обертка была изготовлена из сложенного листа, что свидетельствует о том, что владелец клада был осторожным, когда прятал его.

Согласно археологическим данным, свинцовый лист не являлось необычным способом хранения монет. Так что выбор этого материала вызывает вопрос, почему владелец не взял вместо него, скажем, горшок. Возможно, он хотел замаскировать ценное содержимое, предположил Блисс.

По словам экспертов, владелец клада, вероятно, был человеком среднего статуса, а не представителем элиты или лицом национального значения. Он мог оказать местное влияние, поэтому боялся последствий смены режима. Это побудило его зарыть клад после коронации Эдуарда Исповедника.

Непонятно почему владелец так и забрал монеты. Исследователи предполагают, что его могли угнать из страны, куда он уже не смог вернуться.

OBOZ.UA ранее писал, что 2584 серебряных монет пролежали в земле почти 1000 лет и были куплены трестом Англии за 5,6 миллиона долларов, что делает их самым дорогим сокровищем, когда-либо найденным в Соединенном Королевстве.

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