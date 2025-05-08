Если будет ядерная зима: ученые назвали культуры, которые лучше всего выращивать в случае катастрофы

Во времена, когда ядерные государства начали развязывать военную агрессию против своих соседей и друг против друга, снова встал вопрос – что делать человечеству, в случае, если атомное оружие все же будет применено? Чем можно будет прокормиться, если на земле начнется ядерная зима?

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Как пишет издание Live Science, ответы искали авторы нового исследования. По их мнению, человечество спасут сахарная свекла, шпинат, пшеница и морковь. Одни культуры можно будет выращивать в городах, а другие – на окраинах. Таким образом в условиях ядерного апокалипсиса сможет выжить населенный пункт среднего размера.

Ученые опирались на предыдущие исследования, чтобы определить оптимальные культуры для посадки после глобальной катастрофы, такой как ядерная война, экстремальные пандемии или солнечные бури. Их целью было найти наиболее эффективный способ прокормить человека, используя наименьшее количество земли. "[Исследование] на самом деле не было вдохновлено текущей геополитической обстановкой", – сказал ведущий автор исследования Мэтт Бойд, основатель и директор по исследованиям Adapt Research, независимой исследовательской организации. Впрочем, он добавил, что оно оказалось весьма актуальным, учитывая текущие события – новые большие войны, бурное развитие искусственного интеллекта, стремительное изменение климата и тому подобное.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, исследователи рассмотрели, как население города среднего размера может выжить с помощью сельского хозяйства в случае глобальной катастрофы. В исследовании рассматривались два сценария на случай катастрофы: что выращивать в городе и вокруг него в нормальных климатических условиях и что выращивать в случае ядерной зимы.

Оптимальной культурой для выращивания в городе с умеренным климатом при нормальных условиях оказался обычный горох. "Горох – это пища с высоким содержанием белка. Он хорошо растет в городских сельскохозяйственных условиях. Если вы хотите кого-то накормить, выращивание гороха минимизирует количество земли, необходимой для этого человека", – пояснил Бойд.

Однако горох не морозостойкий. В случае ядерной зимы – которая может быть вызвана ядерной войной, извержением супервулкана или огромным ударом астероида – солнечный свет будет заблокирован большим количеством сажи, которая попадет в стратосферу. Это, в свою очередь, приведет к снижению температур и затруднит фотосинтез растений. В этом сценарии более выносливо оказалась комбинация шпината и сахарной свеклы.

Бойд и соавтор исследования Ник Уилсон, профессор общественного здравоохранения в Университете Отаго, Веллингтон, пришли к этим выводам частично, используя данные метаанализа исследований городского сельского хозяйства, в которых анализировалась урожайность различных культур в десятках городов по всему миру.

Например, горох оказался на вершине в обычных условиях, потому что для удовлетворения потребностей одного человека в калориях и белке в течение года ему нужно 292 квадратных метра земли, тогда как для сочетания капусты и моркови нужно 777 квадратных метров.

Исследователи выбрали в качестве площадки для эксперимента Палмерстон-Норт в Новой Зеландии, но эти выводы применимы к аналогичным городам во всем мире, говорят они. По словам Бойда, городом среднего масштаба сейчас можно считать населенный пункт с 90 000 жителей. "Он находится внутри страны, как и многие города по всему миру, и имеет довольно низкую плотность, жилье пригородного типа, а не небоскребы в стиле Манхэттена и т.д", – описал такой город ученый.

Затем ученые использовали изображения Палмерстон-Норта из Google, чтобы вычислить общее количество доступных зеленых зон, которые можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. В них попали, например, газоны перед домом, задние дворы и парки.

"Сюрприз, сюрприз. Город не может прокормить всех своих людей", – сказал Бойд. Если выращивать пищу только в пределах города, доступная земля может прокормить около 20% населения. Для этого нужно будет выращивать культуры с максимальным содержанием белка и пищевой энергии на единицу площади. И это при нормальных условиях. При сценарии ядерной зимы потенциал снижается до 16%.

Чтобы прокормить остальное население, людям понадобится земля непосредственно за городом – около одной трети от размера застроенной территории города для посева дополнительных эффективных культур. В случае Палмерстон-Норт это около 1140 га, плюс еще 110 га под канолу для переработки в биодизельное топливо для тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Исследование показало, что на землях сразу за городом картофель идеально подходит для обычного климатического сценария, а сочетание 97% пшеницы и 3% моркови является оптимальным соотношением во время ядерной зимы, поскольку они устойчивы к более низким температурам.

Впрочем, Бойд отметил, что существует ряд неизвестных факторов, которые повлияют на урожайность в реальном мире. Качество почвы – это большая переменная, потому что почва низкого качества даст меньше урожая. Он также предположил сценарий, в котором вода все еще будет доступна, но в других и с ней возникнут проблемы.

Бойд сказал, что это исследование может быть использовано как первый шаг для городов, желающих использовать устойчивое городское сельское хозяйство в политике землепользования. "Решения, которые могут казаться оптимальными с одной точки зрения, например, с экономической, могут выглядеть чуть менее оптимальными, если вы также учитываете такие факторы, как устойчивость, безопасность и благополучие", – сказал он.

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