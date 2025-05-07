Смертельный грибок может распространиться по всему миру: ученые сделали предупреждение

Ученые из Манчестерского университета и других научных центров опубликовали предупреждение о растущей угрозе от грибка Aspergillus, который может быстро распространяться из-за глобального потепления. Исследование показывает, что повышение температуры на планете создает условия для увеличения сред, где этот грибок может процветать.

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Некоторые виды Aspergillus уже стали устойчивыми к существующим методам лечения, что повышает риски для здоровья людей, особенно тех, кто имеет ослабленный иммунитет, пишет издание PEOPLE.

Изменение климата является одной из основных причин распространения грибка, который растет в условиях высоких температур. В частности, Aspergillus fumigatus, один из самых опасных видов, может покрывать на 77% больше площади к 2100 году. Этот грибок вызывает аспергиллез, серьезную респираторную инфекцию, которая является основной причиной инвазивных плесневых инфекций у людей. Существуя в разных частях мира, Aspergillus может также поражать сельскохозяйственные культуры, что вызовет еще большие проблемы для продовольственных систем.

Ученые утверждают, что к концу века Aspergillus flavus, вид, особенно поражающий аграрные культуры, может распространиться на 16%. Эти изменения значительно повлияют на глобальное здоровье и экономику, поскольку грибок не только вредит людям, но и создает угрозы для сельского хозяйства.

Исследователи предупреждают, что в ближайшие десятилетия грибок Aspergillus может стать одной из крупнейших глобальных угроз для человечества. С ростом температуры на планете, места, где грибок может развиваться, будут становиться все больше. Это означает, что в будущем мы можем столкнуться с новыми эпидемиями аспергиллеза и других грибковых инфекций, которые трудно лечить из-за их устойчивости к современным антибиотикам.

Доктор Норман ван Рейн, который является ведущим автором исследования, считает, что глобальные изменения могут привести к "континентальным сдвигам в распространении видов", что делает ситуацию еще более опасной. Теперь ученые призывают к срочным действиям, чтобы остановить или минимизировать влияние этого феномена, включая улучшение методов лечения грибковых инфекций и изучение влияния изменения климата на распространение этих патогенов.

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