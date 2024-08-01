Астронавт NASA поделился фотографией из космоса, которую 'больше невозможно сделать'

Астронавт и астрофотограф Дональд Петтит продемонстрировал потрясающее изображение, сделанное им с Международной космической станции (МКС). Он подчеркнул, что такое фото "больше невозможно сделать".

Видео дня

Ученый NASA сделал опубликованное фото еще в 2003 году. Но с 2006 года МКС откорректировала свой угол, оставшись одной стороной в сторону Земли, что делает невозможным уже сделать фотографии с таким освещением, как раньше, пишет IflScience.

Иногда возникает вопрос, почему на фотографиях, сделанных с Международной космической станции, не видно звезд. Можно предположить, что звезды должны быть более видны из космоса. Но для фотографирования звезд нужно продлить время экспозиции, чтобы получить достаточно света. В течение этого времени камера должна быть направлена на космический объект, который нужно снять.

Раньше на борту МКС это было возможно. Это видно из фотографии, сделанной астронавтом Дональдом Петтитом во время его пребывания на космической станции в 2003 году. На фотографии видно зеленое свечение воздуха от атомарного кислорода в атмосфере Земли и целый ряд звезд.

"К тому времени орбитальная позиция Космической станции была солнечно-инерционной (XPOP), что позволяло солнечным панелям устремляться на Солнце без какого-либо отслеживания. Солнечное отслеживание было добавлено на МКС гораздо позже. На самом деле, сама станция была механизмом отслеживания. Поэтому для камеры, установленной на МКС, временная экспозиция давала звезды в виде четких точек", – пояснил Петтит в своем сообщении в Instagram.

Однако с 2006 года МКС откорректировала свой угол, оставшись одной стороной в сторону Земли.

Астрофотограф сделал приведенную выше фотографию с 30-секундной экспозицией, но теперь, по словам ученого, такая экспозиция изобразит звезды в виде следов дуг.

Хотя наклон МКС ограничивает изображение звезд менее чем за пол секунды, Дональд Петтит планирует взять устройство слежения, чтобы компенсировать движение космической станции во время предстоящего путешествия. Поскольку сейчас доступны усовершенствованные камеры, есть надежда получить больше изображений яркого звездного поля по возвращении астронавта NASA на космическую станцию.

Ранее OBOZ.UA писал, что астрофотограф показал цветное фото Юпитера, которое назвали настоящим произведением искусства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!